La inteligencia artificial gana peso en la atención a la diabetes

La inteligencia artificial (IA) se ha abierto paso en la práctica clínica como una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios, un hecho que se extiende al abordaje de la diabetes. Así lo puso de manifiesto el doctor Carlos Hernández Teixidó, miembro de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), en el marco de la celebración de la 13ª edición de las Jornadas de Diabetes de esta agrupación, un evento que acogió entre el 20 y el 21 de marzo el Palacio de Congresos de Canarias.

El especialista, que trabaja en el Centro de Salud de Burguillos del Cerro, en Badajoz, participó en un taller centrado en la aplicación de la IA en las consultas y en la estrategia de vacunación de estos pacientes. En su intervención en la capital grancanaria, subrayó que los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de programas capaces de gestionar de forma automatizada las bombas de insulina en personas con diabetes tipo 1, mientras que en el ámbito clínico, la IA está ofreciendo muchas oportunidades a los médicos. «Nos ayuda a estar más actualizados, a resumir guías clínicas completas y a investigar», anotó.

Por esta razón, el profesional puso de relieve la importancia de que los médicos estén entrenados en el manejo de esta tecnología, sin renunciar en ningún caso al criterio clínico. «Investigaciones recientes reflejan avances en el diagnóstico radiológico gracias a la IA, con incrementos en la detección de patologías y una reducción de los tiempos de análisis. Sin embargo, todos los resultados deben estar supervisados siempre por un médico», señaló el doctor Hernández.

Protección de datos

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta el colectivo, el facultativo destacó la protección de datos. Y es que el uso de estas herramientas exige garantías en materia de privacidad y un manejo adecuado de la información sensible. De ahí la importancia de apostar por la formación. «Por suerte, algunos programas nos obligan a identificarnos como sanitarios para tener un mayor control», informó.

De cara a los próximos años, el doctor Hernández Teixidó augura una presencia cada vez mayor de la IA en el sistema sanitario. De hecho, aseguró que algunos hospitales españoles ya utilizan sistemas aplicados al análisis de pruebas de imagen, que son capaces de determinar cuáles deben ser revisadas por los radiólogos y cuáles pueden derivarse directamente a las consultas.

También se detuvo en otro de los pilares del abordaje de la diabetes: la prevención de infecciones a través de la vacunación. En este sentido, recordó que este grupo de pacientes forma parte de la población de riesgo, ya que la hiperglucemia mantenida favorece la aparición de infecciones, lo que puede empeorar la evolución clínica. Entre los ejemplos expuestos, figuró el impacto del neumococo. «En estas personas, esta infección puede aumentar el riesgo de mortalidad un 50%. Por ello, es importante acceder a la vacunación», remarcó, al tiempo que recordó la necesidad de recurrir también a las profilaxis frente a la gripe y el Covid-19.

Calendario vacunal

Recientemente, el Grupo de Trabajo de Diabetes de Endocrinología y Metabolismo de Semergen ha elaborado, con la ayuda de la IA, un calendario vacunal específico para los pacientes con diabetes. El documento incorpora además recomendaciones que no están financiadas en todas las comunidades autónomas.

«Esto nos ayuda a revisar todas las guías y protocolos. La vacuna conjugada del neumococo 21, por ejemplo, solo está financiada en Castilla y León, y no aparece en el calendario general, pero ya hay evidencia de que funciona», garantizó.

A su juicio, será el avance de la ciencia lo que ayudará a mejorar las estrategias de prevención y a desarrollar políticas consecuentes para subvencionar estos fármacos.