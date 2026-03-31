El nuevo salto profesional de la canaria Amor Romeira: de la televisión al cine

El cortometraje ZOE abre una nueva fase en su recorrido cultural con su estreno en RTVE Play, tras el impacto logrado en el estreno Museo de América Madrid. Su llegada al catálogo público coincide con el Día Internacional de la Visibilidad Trans y consolida la proyección de una obra clave para el cine trans España, al unir sensibilidad artística, compromiso social y apoyo institucional.

La producción, dirigida por Tamari Jvaridze y producida por Javier Vázquez, se presentó por primera vez ante 185 asistentes en el Salón de Actos del Museo de América, en un acto que situó el relato sobre la identidad trans en uno de los espacios simbólicos de la cultura nacional. Aquel estreno contó además con el apoyo oficial del Ministerio de Cultura, un hecho que consolidó a ZOE como una obra de especial relevancia dentro del panorama audiovisual actual.

La llegada a RTVE Play supone, por tanto, una ampliación natural de su alcance. Si en su premiere física la obra logró atraer a un público vinculado al mundo cultural e institucional, su desembarco en la plataforma pública abre ahora la puerta a una audiencia más amplia, diversa y repartida por todo el país. Con ello, ZOE gana visibilidad y permanencia en el entorno digital, al tiempo que fortalece su vocación de servicio social a través del cine.

El estreno en el Museo de América no se limitó a una simple proyección. El evento fue concebido como una cita multidisciplinar en la que convivieron cine, música y reflexión pública. La jornada incluyó la participación de figuras como Blanca Paloma, La Bien Querida y Sara Sístole, además de un coloquio conducido por la periodista Adriana Dorronsoro. En ese encuentro se abordó la trascendencia del proyecto junto a integrantes del reparto, subrayando la necesidad de impulsar narrativas que representen con autenticidad la diversidad y las experiencias vinculadas a la identidad de género.

En el plano artístico, ZOE está protagonizado por Amor Romeira y Carol Garrido, y propone una aproximación íntima a la búsqueda de los orígenes, la dignidad y la identidad personal. La cinta evita caer en estereotipos o lugares comunes para construir un relato arraigado en la realidad, donde la dimensión estética no eclipsa el fondo social, sino que lo acompaña y lo potencia. La dirección artística y el mensaje convergen así en una propuesta que busca emocionar, interpelar y abrir espacios de comprensión.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es precisamente la interpretación de Amor Romeira. Según la nota de prensa, la artista se aleja en esta ocasión de la imagen pública vinculada a la televisión de entretenimiento para asumir un registro más sobrio, dramático y cinematográfico. Su participación en ZOE representa un punto de inflexión en su carrera y la sitúa en un contexto de mayor exigencia interpretativa, en una obra que hace de la sensibilidad y el compromiso sus principales señas de identidad.

La entrada del cortometraje en RTVE Play no solo amplía su difusión, sino que también confirma la capacidad de la obra para transitar con solvencia entre distintos espacios culturales: desde una premiere en un entorno de alta carga simbólica e institucional hasta su proyección en una plataforma pública con vocación de acceso universal. Ese recorrido refleja la buena acogida de una propuesta que ha sabido encontrar un equilibrio entre calidad técnica, dimensión artística y relevancia social.

Con este estreno digital, ZOE consolida su presencia como una de las producciones recientes más significativas en torno a la visibilidad trans. Su paso a RTVE Play asegura que el mensaje que comenzó en uno de los templos de la cultura nacional continúe ahora su camino hacia nuevos públicos, reforzando el papel del audiovisual como herramienta de representación, memoria y transformación social.