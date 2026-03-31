Pablo Rodríguez destaca la importancia de la adquisición de compromisos por parte de Baleària en favor del servicio

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha valorado la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la compra de Armas por parte de Balearia, hecho que aporta “un horizonte de mayor certidumbre” a una operación relevante para el sistema de conectividad marítima del Archipiélago.

El consejero ha subrayado que tras un proceso complejo “es una buena noticia que se avance con garantías, incorporando condiciones y compromisos que buscan proteger el interés de los ciudadanos canarios”. Además, ha señalado que el Gobierno canario siempre ha defendido que cualquier operación de este tipo debe venir acompañada de salvaguardas claras.

"Compromisos específicos"

Por ejemplo, en aspectos esenciales como la calidad del servicio, las frecuencias, los precios y el mantenimiento del empleo. “El hecho de que se hayan establecido compromisos específicos y que exista un seguimiento por parte del regulador es un elemento de tranquilidad”, ha indicado.

Rodríguez ha incidido en la dependencia que el Archipiélago tiene del transporte marítimo, por lo que este servicio “requiere de una vigilancia constante para asegurar que la conectividad no solo se mantiene, sino que mejora”.

Operativa sólida

Asimismo, ha apuntado que esta nueva fase debe servir para consolidar una operativa sólida en Canarias, en línea con los compromisos anunciados por Baleària, tanto en inversión como en mejora de la flota y del servicio. “Confiamos en que este escenario se traduzca en más estabilidad y en una red marítima más eficiente y cohesionada", detallado.

Además, Pablo Rodríguez ha recordado que siempre ha valorado "especialmente que, siendo Baleària una empresa con origen fuera de las Islas, haya manifestado desde el primer momento una clara apuesta por Canarias, por mantener las condiciones existentes y por desarrollar una estrategia específica para este territorio”.

"Se les presenta una oportunidad para seguir construyendo, desde la colaboración público-privada, una Canarias más cohesionada" Pablo Rodríguez — Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

“Sin duda, se les presenta una oportunidad para seguir construyendo, desde la colaboración público-privada, una Canarias más cohesionada, mejor conectada y con una visión de futuro compartida”, ha concluido.