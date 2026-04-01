El edificio Royal albergará en mayo la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria, tras una larga espera

La nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) en Las Palmas de Gran Canaria tiene prevista su apertura en mayo en el edificio Royal, construido donde en el pasado se levantaran primero el cine Royal y posteriormente los multicines Royal. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha confirmado esta apertura, que está pendiente de varios detalles para culminar la mudanza definitiva y abrir las oficinas a los contribuyentes tras siete años de espera. Entre esos detalles están la conexión eléctrica del inmueble y de los equipos informáticos y servidores.

Los retoques finales a la reforma y adaptación del edificio se han ido terminado en los últimos meses. Desde que el Gobierno regional adquirió el inmueble de los antiguos cines Royal hasta ahora han pasado más de siete años, ya que la operación de compra se aprobó en los inicios del año 2019, con un coste de 17 millones de euros.

Nuevas oficinas de Hacienda en León y Castillo. / José Carlos Guerra

Ramificación del caso Koldo

La demora en la reforma del edificio para convertirse en sede de la Agencia Tributaria Canaria ha estado condicionada por una de las ramificaciones del caso Koldo. La primera empresa concesionaria de la reforma, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), y su principal directivo, José Ruz, aparecían en las investigaciones como una de las empresas vinculadas al exasesor -Koldo García- del exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.

De hecho, en la investigación llevada a cabo por la UCO se detalló un viaje realizado a Gran Canaria por Koldo García y Ruz en febrero de 2022 justo en las fechas en que se licitaba la reforma del edificio Royal, que finalmente fue adjudicada a la empresa de Ruz.

Nuevas oficinas de Hacienda en León y Castillo. / José Carlos Guerra

La empresa Levantina se declaró insolvente y abandonó las obras de reforma del Royal antes de finalizarlas. A principios de 2025 se adjudicó la finalización de la reforma interior y acondicionamiento de las dependencias a la UTE Laam Arquitectura-Electricidad Moya. Después de negociar una prórroga, la empresa se comprometió a finalizar las reformas a final de 2025.

25 millones de euros

Las arcas autonómicas se han gastado más de 25 millones de euros en estos siete años en el inmueble, que albergará un organismo necesitado de espacio debido al incremento de personal y de medios que ha experimentado en los últimos años y que seguirá en expansión en próximos ejercicios.