Más información, menos precio: La Semana Santa se despide, pero el acceso a la información de calidad se quedan con una oferta de suscripción irresistible

Mientras las calles se preparan para el recogimiento, el sonido de los tambores y el paso solemne de las procesiones, LA PROVINCIA ha decidido llevar esa misma intensidad… al mundo de la información.

Con una campaña especial activa hasta el 07/04/2026, el periódico lanza una propuesta que invita a vivir la actualidad con la misma devoción con la que se vive la Semana Santa en las islas Canarias: con atención, emoción y constancia.

Contenidos Web por 36 € al año (3 €/mes)

La campaña arranca con una propuesta clara y directa: acceso ilimitado a todas las noticias por solo 36 € al año (3 €/mes), frente a su precio habitual de 49,99 €. Una rebaja que no pasa desapercibida y que posiciona la suscripción como una de las más atractivas del momento. Además, para quienes prefieren mayor flexibilidad, disponen de una opción mensual de 6,99 €. Una oportunidad para seguir cada detalle informativo, desde la actualidad de las islas y de España hasta las grandes historias que marcan el mundo, todo al alcance de un clic.

Edición Impresa Digital con 50% de descuento

Pero la verdadera “joya de la corona” llega con la Edición Impresa Digital, que se presenta como una experiencia inmersiva que combina la tradición del papel con la comodidad digital. Durante la campaña, los lectores podrán disfrutarla por 22 € durante 3 meses (50% de descuento), con renovación posterior a su tarifa habitual de 44 €. Una invitación a redescubrir el periódico como si fuera el primer día.

En el siguiente vídeo te mostramos cómo funciona la Edición Impresa Digital y todas sus ventajas:

Una experiencia digital completa

Las suscripciones incluyen:

✔ Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis, sin barreras ni interrupciones.

✔ Newsletters especiales exclusivas para suscriptores, con contenidos seleccionados y miradas que no encontrarás en ningún otro lugar.

✔ Nuevos pasatiempos, para informarte, entretenerte y desconectar cada día.

✔ Una app más premium, diseñada para que leer LA PROVINCIA sea más cómoda, rápida y personalizada.

✔ Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Un vínculo más fuerte con la comunidad

Desde la redacción de LA PROVINCIA aseguran que esta iniciativa busca “acompañar a los lectores en un momento de pausa, reflexión y conexión”, ofreciendo una forma distinta de vivir la actualidad, casi como quien sigue una procesión: paso a paso, historia a historia.

La campaña ya ha despertado curiosidad entre los lectores habituales, y promete atraer a una nueva generación que busca información de calidad sin renunciar a la comodidad ni al precio.

👩🏻‍🏫 📰Lo mejor empieza cuando te suscribes. Así, entre incienso, pasos y tradición, LA PROVINCIA propone algo diferente esta Semana Santa: una suscripción que no pesa, no se acaba… y siempre tiene algo nuevo que contar con una buena lectura, dónde y cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC.

Con toda promoción, esta también tiene fecha de caducidad: solo estará disponible hasta el 7 de abril. Tras finalizar el periodo promocional, la suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente.

Se trata, sin duda, de la ocasión ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de un año completo de información por un precio irrepetible.

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