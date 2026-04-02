Grietas en la alianza electoral de la izquierda canaria por la desconfianza en NC

Nueva Canarias (NC) y Podemos pilotan desde hace varios meses las conversaciones para alcanzar una alianza electoral de los partidos a la izquierda del PSOE en Canarias de cara a las elecciones generales, pero también con aspiraciones a concurrir en los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2027. Sin embargo en algunas de las formaciones y dirigentes de este ámbito político anida cierta desconfianza por la presencia de NC como ferviente defensor de esta confluencia, debido a sus antecedentes tanto en la política nacional como autonómica y su interés por no perder protagonismo tras la crisis interna que le ha dejado sin una buena parte de su representación en ayuntamientos y cabildos.

NC y Podemos han contactado y mantenido encuentros con representantes de formaciones como Izquierda Unida Canaria (IUC), Sí Se Puede, Movimiento Sumar, Lanzarote en Pie e Iniciativa por La Gomera con el fin de explorar las bases de una amplia alianza electoral. En la ecuación ha quedado fuera Drago Canarias, la organización que lidera el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que tiene su propia estrategia y que por ahora ha desestimado entrar en esta ronda de contactos.

Una de las formaciones con las que cuentan los promotores de esta alianza es Sumar, que ha convocado su asamblea constituyente en las Islas para el próximo 11 de abril. Hace más de un año, a principios de 2025, se formalizó Sumar en las Islas bajo la coordinación de Mila Hormiga y Jacinto Ortega, dos exdirigentes de Podemos. Sin embargo en este periodo la organización ha atravesado altibajos y fuertes debates internos que acabaron con la salida de Hormiga y Ortega y la convocatoria de una asamblea autonómica constituyente que se ha ido posponiendo hasta en tres ocasiones y que finalmente se ha convocado para el 11 de abril. La dirección central ha renovado las caras que dirigirán la organización y los mejores posicionados son Rubén Hernández y Marisol Collado, exdirigente de NC en Arucas.

Ideario y acción política

En este marco llama la atención el documento programático que se va a presentar a la asamblea y que supone la base del ideario y la acción política de la organización. A la hora de definir candidaturas conjuntas a las citas electorales los redactores de la ponencia enumeran a IU, Podemos, Sí Se Puede y Drago Canarias pero dejan fuera a NC, formación a la que limitan a un papel de «cooperación» con la que se «podría explorar sinergias en el ámbito del canarismo progresista». Sumar deja fuera a los canaristas del «espacio transformador» de las formaciones a la izquierda del PSOE. De hecho, existen resistencias en el seno de Sumar a una confluencia con NC para los comicios, por lo que el debate está servido en la asamblea que se ha convocado.

Por su parte, Drago Canarias ha planteado una hoja de ruta que no contempla hablar todavía de alianzas electorales. Los dirigentes de NC y Podemos ven con inquietud la piedra en el camino que supone la posición de Alberto Rodríguez. De hecho los representantes de la formación no esconden en las redes sociales y en sus visitas a los barrios y municipios de las Islas cuál es su posición ante las presiones que les llegan de NC y Podemos para que formen parte de la posible confluencia de la izquierda en el Archipiélago.

En un artículo reciente, Héctor Morán, responsable de Organización de Drago, advierte que movilizar el voto progresista desencantado «no será fácil y no podrán hacerlo quienes buscan a cualquier precio seguir en las distintas instituciones para seguir haciendo lo mismo con los mismos. Necesitarían engañar de nuevo o un efecto blanqueador». Y un aviso a navegantes: «nos reafirmamos en la convicción de que esas prisas por fletar una guagua que refunde la “izquierda canaria” provocaría sonrojo de no tratarse de algo demasiado serio», por lo que la formación se mantiene con su actual estrategia.

Necesidad de unirse

Los varapalos que se ha llevado Podemos y las fuerzas a la izquierda del PSOE en Extremadura, Aragón y Castilla y León han hecho saltar todas las alarmas ante lo que puede suceder en Andalucía, con las urgencias de última hora para unirse en una lista conjunta para evitar una nueva debacle. Sin embargo en Canarias el escenario tiene sus particularidades ya que la formación morada, dirigida por la exconsejera y diputada Noemí Santana, está negociando con Nueva Canarias (NC) una confluencia electoral al margen de la posición de la dirección nacional de Podemos.

Santana y el expresidente de NC, Román Rodríguez, compartieron labores de gobierno durante cuatro años en el pacto de las flores, lo que supone tener el terreno abonado para un entendimiento. Ambas formaciones también se necesitan para evitar un descalabro electoral en el caso de Podemos –se quedó fuera del Parlamento en 2023 y solo tienen una diputada por Canarias– y reducir su representación en las instituciones en el caso de la formación canarista, tras la fuerte crisis interna que ha sufrido con el surgimiento de Municipalistas Primero Canarias.

La fuerza del resto de partidos es limitada y de lo que se trata es de aglutinar el máximo número posible de votos de izquierdas para contar con representación en las Cortes pero también en el Parlamento de Canarias en 2027, además de en los cabildos y en los principales ayuntamientos. NC y Podemos son conscientes de que repetir la fórmula del pacto de las flores solo es posible con una alianza porque una hipotética victoria electoral del PSOE no serviría de nada si no suma a su izquierda.