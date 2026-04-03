Arriban 159 migrantes a bordo del cayuco localizado a 8 millas de El Hierro
La embarcación partió de Gambia hace una semana
EFE
El cayuco avistado cuando navegaba a unas 8 millas de El Hierro ha arribado este viernes al puerto de La Restinga con 159 personas a bordo, de las que dos han sido trasladadas al Hospital Insular de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.
La embarcación ha sido escoltada por la salvamar Diphda de Salvamento Marítimo tras recibir un aviso de la Guardia Civil de que, minutos antes de las 15:00 hora canaria, se había detectado un eco radar de un posible cayuco.
Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que 25 minutos más tarde confirmó el avistamiento y procedió a escoltar la embarcación hacia el puerto herreño, adonde arribó hacia las 15:35 horas.
Según la información recabada por los servicios sanitarios y de emergencias, en la embarcación viajaban 30 mujeres y cuatro menores de edad.
En el puerto herreño han sido atendidos por Cruz Roja, Servicio de Urgencias Canario, servicio de vigilancia del puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Siete días de navegación
Los ocupantes de la barcaza han relatado a los servicios de emergencia que llevaban siete días navegando tras partir de Gunjur, en Gambia.
Según su relato, en el cayuco viajaban personas procedentes de dicho país, así como de Senegal, Guinea Conakry, Mauritania, Costa de Marfil y Nigeria.
Los migrantes serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por el colectivo Corazón naranja-Ebrima Sonko, y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
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