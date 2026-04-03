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Canarias arranca el viernes con cielos despejados y ligero descenso de temperaturas

La Aemet prevé cielos mayormente despejados y un ligero descenso de las temperaturas para este viernes en Canarias, aunque el viento del nordeste soplará con intensidad moderada en todo el archipiélago.

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias amanece este viernes con tiempo estable, cielos mayormente despejados y un ligero descenso de las temperaturas, en una jornada en la que el viento del nordeste seguirá soplando con intensidad moderada en el archipiélago, según la previsión de la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Despejado, que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde y con algunos intervalos de nubes bajas en la costa norte por la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 17/20

LANZAROTE

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta al final del día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 16/24

FUERTEVENTURA

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta al final del día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 16/24

TENERIFE

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 16/22

LA GOMERA

Despejado, que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde y con intervalos nubosos por la mañana en el norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas de interior. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 18/26

LA PALMA

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en zonas de interior, más acusado en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en costas del sudeste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 17/21

EL HIERRO

Despejado que tiende a intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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