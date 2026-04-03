La DGT lo hace oficial: cambia las normas para autocaravanas y furgonetas camperizadas en Canarias para Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una nueva instrucción que introduce las novedades normativas sobre las autocaravanas en España, "adaptando su contenido a los criterios definidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica de vehículos". La nueva Instrucción PROT 2026/04 sustituye a la publicada en el 2023

En auge en España

El caravaning ha experimentado una notable crecida en la última década. Según datos de la DGT, se ha multiplicado "casi por 3 la cifra de este tipo de vehículos desde el año 2015". Ha pasado de unas 48.000 a casi 137.000 vehículos. La pandemia ha sido una de las causantes del aumento, ya que las restricciones de movilidad llevaron a los ciudadanos a buscar otras alternativas y, es por ello, que "durante ese periodo despertaron un fuerte interés por las autocaravanas y furgonetas camperizadas, una tendencia que se ha ido mantenido en años posteriores".

Aumento autocaravanas y furgonetas camperizadas España / DGT

Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

Una de las claves de la actualización es que los plazos de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) varían según el tipo de vehículo

Autocaravanas

Hasta 4 años la autocaravana queda exenta de pasar la ITV.

la autocaravana queda de pasar la ITV. De 4 a 10 años debe pasarla cada dos años .

debe pasarla . Más de 10 años se realiza la inspección técnica de manera anual

Furgones camperizadas

Hasta 10 años pasa la ITV anualmente

pasa la ITV Más de 10 años debe hacerlo cada seis meses

¿Pueden estacionar en vías urbanas?

La nueva normativa deja claro cómo puedes estacionar este tipo de vehículos en las vías urbanas. Las autocaravanas puede hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, respetando siempre la normativa establecida. Sin embargo, son los ordenanzas municipales las que puede establecer límites tanto para "las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado".

Nueva señal S-128

La nueva señal S-128 indica donde se encuentra el punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y vehículos camperizados. El objetivo de esta señal es facilitar a los conductores la búsqueda de estas infraestructuras y favorecer a la seguridad y comodidad durante los viajes.