Fernando Clavijo afirma que Canarias "no" puede quedarse parada ante un Gobierno de España que "no funciona"
El presidente de Canarias lamenta la inacción del Gobierno de España, que impide el desarrollo de acuerdos clave para el archipiélago, como el Decreto Canarias
Europa Press
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este viernes que el ejecutivo que lidera "no" puede quedarse parado ante un Gobierno de España que "no funciona, que no aprueba sus presupuestos y paraliza" el desarrollo de los compromisos con el archipiélago.
Esta "inacción", señala Clavijo en su cuenta oficial de 'X', y recoge Europa Press, se desbloquearía con el Decreto Canarias, que permitiría al archipiélago "seguir avanzando en igualdad de condiciones que el resto" de comunidades autónomas.
"A Canarias siempre la encontrarán con la tarea hecha. No podemos quedarnos parados ante una Gobierno de España que no funciona, que no aprueba sus presupuestos y paraliza el desarrollo de los compromisos que tiene con las islas. El Decreto Canarias desbloquearía esa inacción y nos permitiría seguir avanzando en igualdad de condiciones que el resto de comunidades autónomas", subraya Clavijo.
El mensaje del presidente canario lo acompaña un vídeo en el que se destaca que en Canarias "se negocia", se habla "unos y con otros", y el Gobierno regional, compuesto por CC y PP, "favorece el acuerdo con los partidos con representación en el Congreso de los Diputados" pero "al modo canario de hacer las cosas: sentarse, hablar y cerrar acuerdos".
Al respecto, indica que "esos acuerdos existen" y se encuentran en la Agenda Canaria, en los Presupuestos 2023 y en el Estatuto de Autonomía, si bien matizó que el "problema" está en que "en Madrid llevan tiempo en bronca", y el Gobierno de España "sigue con los Presupuestos de 2023, los mismos año tras año".
En este sentido, ha puntualizado que cuando en el Congreso de los Diputados "no se ponen de acuerdo, lo que ya está acordado, no se pone", y "no porque Canarias no haya hecho su trabajo, sino porque la pelea política impide" que se ejecute.
"Cuando las viviendas no se construyen, cuando una ayuda no llega a nuestra gente, cuando la gratuidad o los descuentos en el transporte dependen de si aprueban algo o no, o cuando conseguir un empleo y poder independizarse se hace cuesta arriba, eso no es teoría, es la vida en la seguridad", se expone en el vídeo.
De esta forma, incide en que si el Gobierno central "no desarrolla lo que ya acordó, se queda parado, y si se bloquea Madrid, se frena Canarias", de ahí que se resalte lo "importante" que es el Decreto Canarias para que lo del archipiélago "no dependa siempre de otro, para que lo acordado no se quede esperando".
- Multa de 200 euros para los conductores que tengan en mal estado este elemento clave en sus desplazamientos de Semana Santa: la DGT vigila los vehículos canarios
- La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
- El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado
- El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
- Reboso en el tour de las presas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
- Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros