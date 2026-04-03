El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias un cambio en el tiempo, con cielos más nubosos en las islas montañosas y posibilidad de lluvias aisladas, además de un ligero descenso de las temperaturas.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales del día, mientras que en las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos con posibles lluvias ocasionales, especialmente durante la madrugada y primeras horas.

Las temperaturas mínimas tenderán a bajar ligeramente, mientras que las máximas también descenderán en zonas de medianías y cumbres. El viento soplará flojo y de dirección variable en todo el archipiélago.

En el mar, se espera viento de componente este, norte y nordeste con fuerza 3 a 4, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada e inicio de la mañana. A partir de entonces, intervalos nubosos, especialmente en interior y sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en máximas en cumbres. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/20

LANZAROTE

Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15/26

FUERTEVENTURA

Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15/23

TENERIFE

Nuboso en general, con posibles precipitaciones durante la madrugada y primeras horas. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16/22

LA GOMERA

Nuboso con posibilidad de lluvias aisladas en la madrugada. Intervalos nubosos durante el día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/24

LA PALMA

Nuboso con posibles lluvias aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17/21

EL HIERRO

Nuboso con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos durante el día. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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