Canarias amanece con nubes y aviso de lluvias aisladas en varias islas
La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias aisladas en las islas montañosas de Canarias para este sábado, con un descenso de las temperaturas y vientos flojos variables en todo el archipiélago
Canarias arranca este sábado con cielos nubosos en gran parte del archipiélago y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en las islas montañosas, en una jornada marcada además por un ligero descenso de las temperaturas y viento flojo de dirección variable, según la Aemet.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada e inicio de la mañana. A partir de entonces, intervalos nubosos, especialmente en interior y sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en máximas en cumbres. Viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/20
LANZAROTE
Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 15/26
FUERTEVENTURA
Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 15/23
TENERIFE
Nuboso en general, con posibles precipitaciones durante la madrugada y primeras horas. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 16/22
LA GOMERA
Nuboso con posibilidad de lluvias aisladas en la madrugada. Intervalos nubosos durante el día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 18/24
LA PALMA
Nuboso con posibles lluvias aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 17/21
EL HIERRO
Nuboso con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos durante el día. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 12/18
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