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Canarias amanece con nubes y aviso de lluvias aisladas en varias islas

La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias aisladas en las islas montañosas de Canarias para este sábado, con un descenso de las temperaturas y vientos flojos variables en todo el archipiélago

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias arranca este sábado con cielos nubosos en gran parte del archipiélago y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en las islas montañosas, en una jornada marcada además por un ligero descenso de las temperaturas y viento flojo de dirección variable, según la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada e inicio de la mañana. A partir de entonces, intervalos nubosos, especialmente en interior y sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en máximas en cumbres. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 17/20

LANZAROTE

Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 15/26

FUERTEVENTURA

Predominio de intervalos nubosos que, con baja probabilidad, podrían venir acompañados de precipitaciones aisladas y ocasionales durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo inicialmente de componente norte que tiende a dirección variable durante el día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 15/23

TENERIFE

Nuboso en general, con posibles precipitaciones durante la madrugada y primeras horas. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de lluvias en medianías. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 16/22

LA GOMERA

Nuboso con posibilidad de lluvias aisladas en la madrugada. Intervalos nubosos durante el día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 18/24

LA PALMA

Nuboso con posibles lluvias aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos el resto del día, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas en descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 17/21

EL HIERRO

Nuboso con posibles precipitaciones aisladas durante la madrugada. Intervalos nubosos durante el día. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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