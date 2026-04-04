Canarias encabeza el ranking de feminicidios en España en los últimos 20 años

Canarias es la comunidad autónoma con la mayor tasa de feminicidios de España desde que existen registros, con 93,9 víctimas por cada millón de mujeres, según el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El estudio, que analiza los datos de 2025 y la evolución desde 2003, sitúa al archipiélago por encima de la media nacional, que se encuentra en 67,1 fallecidas por millón de mujeres. En el extremo contrario se sitúa Extremadura, con la tasa más baja, de 34,6.

Canarias, entre las cifras más elevadas

El informe refleja que Canarias se encuentra entre los territorios con mayor incidencia histórica de violencia machista, solo superada por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También se sitúan por encima de la media comunidades como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana.

En total, durante 2025 murieron 49 mujeres en España víctimas de violencia de género, en un contexto que sigue preocupando a las instituciones por la persistencia de estos casos.

Diferencias territoriales y tamaño de los municipios

El análisis pone el foco en factores como el tamaño de los municipios, señalando que la mayor tasa de feminicidios se concentra en localidades de entre 10.000 y 25.000 habitantes.

Sin embargo, también destaca que algunos municipios de más de 50.000 habitantes no han registrado ningún asesinato machista en toda la serie histórica, entre ellos Arrecife y Santa Lucía de Tirajana, ambos en Canarias.

Dificultades en entornos pequeños

El informe también aborda las dificultades para aplicar medidas de protección en entornos rurales o de menor tamaño, donde las órdenes de alejamiento pueden resultar menos eficaces por la cercanía entre domicilios.

En este sentido, desde el CGPJ se insiste en la necesidad de analizar cada caso de forma individual para garantizar la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta factores como la ubicación de las viviendas o la existencia de menores.

Llamamiento a reforzar la protección

La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, subraya la complejidad de la violencia machista y la importancia de encontrar un equilibrio en las medidas de protección, especialmente en zonas rurales.

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Asimismo, se trabaja en nuevas herramientas de apoyo para mujeres en estos entornos, incluyendo guías específicas y la implicación de los servicios de Atención Primaria, donde pueden detectarse los primeros indicios de maltrato.