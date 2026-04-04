Una dana se acerca a Canarias: la Aemet aclara cómo afectará a las islas

Parece que el buen tiempo va a durar poco en Canarias. Así lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que aclara en sus redes sociales que, "desde hace algunos días, está cerca de Canarias una dana poco profunda".

Al parecer, esta ha sido la responsable de la entrada de calima de los últimos días, que dejó a las islas cubiertas de un color ocre. Pero también será la que traiga algo de lluvia.

Sin embargo, la Aemet matiza que, aunque "ha provocado al suroeste de las islas algunas tormentas, según los modelos no parecía que fuera a afectarnos".

Paso por Canarias

Esta dana va a pasar durante la próxima madrugada por las islas, antes de reintegrarse en la circulación general. A pesar de ello, la Aemet no prevé que vaya a dejar "precipitaciones significativas", aunque no se descartan durante la noche algunos chubascos ocasionales al interaccionar con las islas de mayor relieve.

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Además, la Aemet concreta que, para este sábado, ya sólo se espera que "la humedad y la inestabilidad" que deje pueda producir algún chubasco ocasional en cumbres del Teide.