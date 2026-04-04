Gran Canaria celebra la suerte: un premio de 60.000 euros de la Lotería Nacional cae en la isla
El sorteo de la Lotería Nacional del sábado 4 de abril dejó un primer premio de 60.000 euros en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, además de repartir suerte en otras once localidades españolas
Gran Canaria está de suerte. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de abril, ha dejado un primer premio en la isla, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
El número afortunado del primer premio es el 11711, premiado con 60.000 euros. El primer premio fue vendido en Las Palmas de Gran Canaria en Fernando Guanarteme, 129.
Este primer premio ha estado muy repartido y, además de en Gran Canaria, también ha tocado en:
- Madrid
- Zaragoza
- Baleares
- Burgos
- Navarra
- Asturias
- Badajoz
- Girona
- Granada
- Las Palmas
- Valencia
- Bilbao
Por su parte, el segundo premio se vendió en:
- Málaga
- Barcelona
- Cádiz
- Madrid
- Almería
- Huesca
- La Rioja
- Pontevedra
- Sevilla
¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?
Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).
Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).
Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.
Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.
El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:
- Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.
- Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.
- Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.
- Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.
Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).
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