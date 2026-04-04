Intervalos nubosos y posibles lluvias débiles: así será el tiempo en Canarias este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias una jornada en general estable, con intervalos nubosos en las islas orientales y cielos poco nubosos en el resto del archipiélago, junto a un ascenso de las temperaturas en Lanzarote y Fuerteventura.

No se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales en algunos puntos, especialmente en las islas de mayor relieve durante la segunda mitad del día.

El viento soplará flojo de componente norte en zonas bajas, girando a sur en cumbres, y con mayor intensidad en las costas del este y nordeste de las islas montañosas.

En el mar, se espera viento variable que tenderá a componente norte o nordeste, con marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del norte con olas de hasta dos metros.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en costas. Viento flojo del norte, con mayor intensidad en sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18/22

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, rolando al este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17/26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el sur y oeste. Viento flojo variable, predominando la componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17/24

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/24

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución, con baja probabilidad de lluvias. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17/22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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