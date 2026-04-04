Así se prepara el Hospital Dr. Negrín para el Rally Islas Canarias con simulacros de excarcelación

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha participado recientemente en un simulacro de excarcelación de un piloto de rally, una práctica que refuerza la preparación del equipo sanitario ante eventos de alta complejidad como el Rally Islas Canarias – Rally de España.

Esta actividad formativa, desarrollada en el exterior del centro hospitalario, cobra especial relevancia en un momento en el que Gran Canaria se prepara para acoger una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Rally (WRC), un evento de gran impacto para la isla.

Preparación ante situaciones de riesgo

En el ejercicio participaron profesionales médicos y de enfermería, principalmente del área de Urgencias, que forman parte de manera voluntaria del dispositivo sanitario que cubrirá la competición.

Estas simulaciones se realizan siguiendo los protocolos establecidos por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), con el objetivo de adaptar la respuesta sanitaria a entornos exigentes como los del automovilismo de competición.

Un rally con novedades por la borrasca

La 50ª edición del Rally Islas Canarias – Rally de España, que este año celebra sus bodas de oro, llega con importantes novedades en su recorrido, en parte debido a las consecuencias de la reciente borrasca que afectó a varias zonas de Gran Canaria.

Por primera vez, la prueba contará con cuatro jornadas de competición, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de una experiencia más intensa del Mundial de Rallys.

La acción comenzará el jueves 23 de abril con el tramo espectáculo ‘BP Ultimate – Las Palmas de Gran Canaria’, que se disputará tras el ‘shakedown’ de Santa Brígida. Esta especial urbana será uno de los grandes atractivos del evento, al celebrarse por primera vez en España una súper especial dentro de un estadio de fútbol.

Coordinación sanitaria clave

La implicación del personal sanitario resulta fundamental para garantizar la seguridad de una prueba de estas características, donde la rapidez de intervención puede ser determinante.

Con este tipo de entrenamientos, el Hospital Dr. Negrín refuerza su compromiso con la asistencia sanitaria más allá del ámbito hospitalario, preparándose para actuar en escenarios complejos como los que plantea una competición internacional de rally.