Salvamento Marítimo rescata a 47 migrantes al sur de Gran Canaria
La embarcación fue localizada a unos 50 kilómetros de la isla tras el aviso de un pesquero y será trasladada al muelle de Arguineguín, con llegada prevista sobre las 14:40 horas.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 47 personas que viajaban en una patera localizada al sur de Gran Canaria, según han informado fuentes del operativo.
La embarcación fue avistada a unos 50 kilómetros de la isla por el pesquero Julio y Olga, que permaneció en la zona hasta la llegada de la guardamar Urania, encargada del rescate.
En un primer momento se estimó que podían viajar unas 70 personas a bordo, aunque finalmente se ha confirmado que son 47 ocupantes, en su mayoría de origen magrebí, entre ellos 44 hombres y tres mujeres.
Tras el rescate, los migrantes están siendo trasladados al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde está prevista su llegada en torno a las 14:40 horas.
Según Salvamento Marítimo, todos se encuentran en aparente buen estado de salud, a la espera de la atención sanitaria habitual a su llegada a tierra.
Segunda embarcación en pocas horas
Este rescate se produce apenas unas horas después de otra intervención en aguas canarias. En la tarde del viernes, una salvamar escoltó hasta El Hierro a un cayuco con 159 personas a bordo.
En ese caso, dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.
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