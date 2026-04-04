Salvamento Marítimo rescata a 47 migrantes al sur de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a 47 personas que viajaban en una patera localizada al sur de Gran Canaria, según han informado fuentes del operativo.

La embarcación fue avistada a unos 50 kilómetros de la isla por el pesquero Julio y Olga, que permaneció en la zona hasta la llegada de la guardamar Urania, encargada del rescate.

En un primer momento se estimó que podían viajar unas 70 personas a bordo, aunque finalmente se ha confirmado que son 47 ocupantes, en su mayoría de origen magrebí, entre ellos 44 hombres y tres mujeres.

Tras el rescate, los migrantes están siendo trasladados al muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde está prevista su llegada en torno a las 14:40 horas.

Según Salvamento Marítimo, todos se encuentran en aparente buen estado de salud, a la espera de la atención sanitaria habitual a su llegada a tierra.

Llegada de una patera con 47 personas al muelle de Arguineguín / LP/DLP

Segunda embarcación en pocas horas

Este rescate se produce apenas unas horas después de otra intervención en aguas canarias. En la tarde del viernes, una salvamar escoltó hasta El Hierro a un cayuco con 159 personas a bordo.

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En ese caso, dos de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.