Txowie, de Las Ratas, recibirá el Premio de Honor en el Teatro Leal: «A pesar del talento musical que existe en Canarias, ahora mismo no hay lugares para hacer directos»

El Teatro Leal de La Laguna acoge el día 16 de abril una edición especial del proyecto Efecto Laguna. Durante la cita, entre otras actividades, se entregará el Premio de Honor a Txowie, fundador del mítico grupo tinerfeño Las Ratas, en reconocimiento a su trayectoria musical durante más de 30 años.

¿Cómo surgió, hace ya más de 30 años, el proyecto de Las Ratas?

Cuando formamos el grupo lo hicimos con todo nuestro entusiasmo. Al principio le dedicamos muchísimas horas y ensayábamos cada día cuatro o cinco horas. Nos hubiera gustado vivir de esto, pero obviamente no se ha dado. Pero es verdad que hemos tenido buenísimos momentos a lo largo de este tiempo, porque hemos tocado con mucha gente. Así que agradecemos mucho este Premio de Honor que ahora nos van a entregar, que procede de nuestra ciudad y que nos permite tocar en el Teatro Leal.

Esta será la primera vez que toquen en el Teatro Leal. Tras tantos años, ¿aún hay nervios cuando se enfrentan a una nueva plaza?

Nervios siempre hay porque es una responsabilidad actuar ante el público. En el caso del Leal serán más porque vamos a hacer algo nuevo. Se nos propuso actuar en acústico, algo que nunca habíamos hecho porque somos un grupo de mucha caña. Al final hemos decidido pasar nuestros temas a un sonido más funky: les hemos quitado la distorsión y hemos plagiado a Jay Brown, que es algo que siempre hacemos.

Tres décadas de carrera y siguen enfrentándose a nuevos retos...

Es un reto porque no podemos ensayar mucho. Todos trabajamos y saldremos al escenario sin red.

¿Qué supone para usted y para Las Ratas este Premio de Honor?

No es un premio para mí sino para el grupo, porque ha pasado por él mucha gente en estos 30 años. Tenemos la suerte de que Las Ratas ha sido un grupo bastante querido y respetado porque nos hemos centrado en tocar, dar mucha caña y pasarlo bien. Como el público, que normalmente también se lo pasa muy bien en nuestros conciertos. Hace poco, además, hemos publicado un disco que recopila los principales temas de la última formación, con la que llevamos diez años. Hemos sacado un doble vinilo y creo que es un buen colofón para esa etapa. Ahora estamos con el nuevo disco, del que ya hemos compuesto unos ocho o nueve temas.

Precisamente, ¿cómo se plantean el trabajo de composición tras tantos años y tantas formaciones?

Yo soy el letrista pero en realidad componemos entre todos. El grupo siempre ha sido bastante democrático en cuanto a la decisión de los arreglos, la composición y las letras.

¿Qué es lo que les mueve para componer nueva música?

Nuestras letras tienen base ideológica y siempre nos ha movido la crítica social. Por ejemplo, a los periodistas los ponemos fatal, mucho, desde el primer disco. Porque creo que es un oficio que se está manipulando y desvirtuando y que ya no existe el periodismo libre. Obviamente, con las cosas que contamos, no podemos hacer baladas, aunque alguna hay, pero por lo general hacemos música muy cañera. Nuestras bases son el funky, mezclado con punk y es verdad que nuestros directos suelen ser moviditos. Pero a mí, como letrista, me hubiera gustado hacer otras cosas. Hemos hecho crítica social porque no hay manera de hacer poesía.

Una crítica social que no ha dejado de estar vigente con el paso de los años. Ahora parece que hay más cosas que comentar que nunca.

En el grupo tenemos un miembro que es de origen libanés, así que imagínate lo contento que tiene que estar y todo lo que tiene que contar. Es algo global que nos afecta a nosotros en Tenerife. Su familia ha perdido la casa, por ejemplo, y puede que sean temas que salgan reflejados en nuestro próximo disco.

Últimamente publican su música en vinilo. ¿Por qué?

Al principio, lo que nosotros publicábamos eran discos, pero se estropean muy rápido y por eso decidimos volver a publicarlo todo en vinilo. Además, la gente lo ha apoyado porque nuestro último trabajo se vendió muy bien, y eso que es doble.

Parece que en esto de la música hay dos bandos. Por un lado están los artistas que deciden grabar un trabajo completo y cuidar mucho el producto, en su caso el vinilo, y hay otros que prefieren ir publicando temas y no ofrecer el trabajo completo.

Sí. A nosotros también nos han dicho eso de por qué no vamos publicando temas sueltos, pero yo soy muy viejo ya y solo pienso en una obra cerrada de diez temas. A mí no me van a convencer con esas moderneces porque tampoco las consumo, ni me interesan. Yo no estoy en las redes sociales y, por lo tanto, no las entiendo.

Y luego les toca presentar esos temas en directo. ¿Qué significa para Las Ratas ese otro momento?

El directo lo es todo porque es donde mejor nos movemos. A mí me gustan todos los discos que hemos hecho, pero creo que este último es el que se asemeja más al directo, que creo que es la parte más divertida y también en la que se pasan más nervios. Pero da igual, porque estamos en conexión con el público, vemos sus reacciones y es lo que más nos gusta.

Cuidan mucho otras partes de la producción, desde los videoclips a cómo presentan las canciones.

Siempre hemos trabajado con artistas potentes y eso cuesta dinero, por eso también tocamos en directo. Nuestra filosofía es que todo el dinero que generamos revierta luego en el propio grupo, nosotros nunca nos lucramos con esto. El problema es que cada vez hay menos salas en las que podamos tocar. Ahora lo que se lleva son los grupos de versiones.

«Nervios siempre hay porque es una responsabilidad actuar ante el público»

¿Cómo es el público que sigue a Las Ratas?

Mayoritariamente, es gente de 40 o 50 años. Aunque es verdad que también hay gente nueva. Nosotros estamos a un lado de lo que es el mainstream, pero es verdad que hemos actuado en festivales como Kaos en la finca, donde se reunieron unos 500 jóvenes y pensé que no todo estaba perdido. Parece que está volviendo a resurgir el movimiento punk, roquero y hardcore.

La banda nunca se ha dedicado profesionalmente a la música pero han querido contar con grandes profesionales a lo largo de los años para ofrecer el mejor producto. ¿Es fácil hacerlo desde Canarias?

En Canarias tenemos gente con mucho talento y con la que se puede trabajar porque no tienen precios desorbitados. Entonces, llama la atención que contando con todo ese talento no haya lugares en los que hacer directos. Hace poco tuvimos la experiencia de Km 0, un festival que se celebró en Gran Canaria con grupos locales. Los invitados eran tremendamente potentes. Ese tipo de festivales son los que se deberían hacer porque lo que se está programando hoy en día no tiene nada que ver con la cultura que nosotros fabricamos.

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¿Cuáles son los proyectos de Las Ratas para 2026?

Tenemos dos conciertos en Alemania y vamos a terminar de grabar el disco, que probablemente será el último. Yo ya tengo 58 años y creo que es una buena edad para retirarse, pero será el público el que decida.