Cuatro de cada diez centros escolares dañados por la borrasca Therese en Canarias son ‘coles’ de infantil y primaria

Los centros de infantil y primaria, los CEIP, fueron los más afectados por el paso de la borrasca Therese durante la semana pasada en Canarias. En concreto, cuatro de cada diez centros formativos de las Islas en los que han aparecido goteras, han tenido que achicar agua o se han registrado daños de diversa índole en sus instalaciones han sido los de los más peques. Le siguen los institutos (IES) que registran un 33% de las incidencias, los centros de educación obligatoria o CEO (8%) y aquellos dedicados de forma íntegra a la formación profesional (6,3%).

Así lo ha adelantado la Consejería de Educación a EL DÍA que, tras una semana de afecciones a los centros, ha elaborado un exhaustivo listado con todos los centros afectados por las inclemencias de Therese el Archipiélago. Así se ha podido saber que han sido 112 las escuelas infantiles, institutos o centros de FP de Canarias los que sufrieron los daños millonarios de la borrasca de distintas formas. Unos destrozos que la Consejería de Educación cifra en al menos diez millones de euros.

Los datos también constatan que las incidencias que más han sufrido los centros en estos días han sido las goteras, filtraciones de agua de diversa índole –a muchos se les ha colado el agua hasta por las paredes– y las humedades.

Tres municipios concentran la mayoría de incidencias

La mayoría de las incidencias registradas entre los pasados 18 y 24 de marzo se concentran en tres municipios de las Islas: Telde, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Las tres ciudades han notificado incidencias en conjunto en 34 centros. No obstante, cabe recordar que estos son los municipios más poblados de Canarias y, por ende, una tasa de afección menor con respecto al total de centros educativos públicos que se encuentran en ese municipio.

Al tener en cuenta el número de centros totales de cada municipio, se detecta que los pueblos que han tenido más problemas en sus infraestructuras educativas son El Paso (La Palma) y San Sebastián de La Gomera. En ambos casos, los tres centros escolares afectados por la borrasca, en cada uno de estos pueblos, supone el 60% del total. No en vano, apenas hay cinco. Mención especial tiene Puerto de la Cruz, donde las intensas lluvias del martes 24 de marzo durante la noche crearon grandes lagos en plena carretera.

En este punto, se registraron tres centros afectados de los ocho que se contabilizan en el municipio, es decir, poco más del 36%. En este caso, el IES María Pérez Trujillo fue el más afectado, ya que, además de filtraciones de agua, sufrió goteras en su taller de peluquería y desprendimiento del yeso de las aulas.

Telde, el municipio más afectado

Sin embargo, y casi sin lugar a dudas, Telde ha sido el municipio más afectado, pues un total de 14 centros han registrado incidencias debido a la lluvia. El problema más común entre los centros afectados ha sido el de las filtraciones. Sin embargo, en algunos la lluvia también han provocado inundaciones, como es el caso del CEIP Fernando León y Castillo, que reportó aulas inundadas y daños en el mobiliario;el CEIPCaserones, donde el patio infantil quedó totalmente anegado o el CIFP Poeta Montiano Placeres, en el que, además, se inundó el vestíbulo. Los centros de la zona también se vieron afectado por grietas o fisuras, así como caídas de cascotes;del valladado y de ramas que podrían haber puesto en riesgo la vida de los niños.

En Tenerife, el municipio más afectado por los destrozos de Therese fue Santa Cruz de Tenerife, con un total de diez centros afectados, la mayoría por filtraciones de agua y humedades.

El caso del IES Andrés Bello

Sin embargo, el que se ha llevado la peor parte ha sido el IESAndrés Bello, que se mantuvo cerrado hasta el viernes pasado. Este instituto sufrió las inclemencias de Therese no una, si no dos veces. Y es que el IESAndrés Bello fue uno de los primeros centros de Canarias afectados por Therese durante los primeros días de impacto de la borrasca.

Con los fuertes vientos del miércoles 17 y el jueves 18 de marzo provocaron que las láminas de la fachada salieran volando. Pero lo peor llegó en la mañana del 24 de marzo, cuando la borrasca desembolsó una ingente tromba de agua sobre la zona metropolitana de Tenerife en apenas una hora. Fue entonces cuando las infraestructuras de saneamiento no pudieron más y reventaron. La rotura de la tubería provocó que aulas y pasillos quedaran anegados de una mezcla de aguas pluviales y fecales.

Los familiares de los alumnos, que aún el pasado viernes veían como el problema no se resolvía, denunciaron la semana pasada que esta situación «se veía venir». «El edificio supera los 70 años de antigüedad y arrastra desde hace décadas graves deficiencias estructurales que han ido agravándose con el paso de los años», argumentó el AMPAdel instituto en un comunicado enviado a la prensa. En dicha misiva, la organización de padres y madres sentenciaba que los defectos estructurales ya habían sido puestos en conocimiento de la Administración, pero nunca se ha llegado a actuar para evitar el problema.

Daños en Gran Canaria

El siguiente municipio más afectado fue Las Palmas de Gran Canaria, con otros diez centros, incluido el Conservatorio Profesional de Música, que alertó de qu el viento les había movido los aparatos de aire acondicionado. Entre las incidencias registradas en capital, se produjeron cortes eléctricos en el CEE Román Pérez Déniz porque una torreta afectada por el viento; afecciones a los cuadros eléctricos del IES La Minilla por las filtraciones de agua;e incluso la caída de un muro perimetral en el CIFP Felo Monzón.

En Gran Canaria, además, los daños han sido más estructurales que en otras islas. Según se sutrae de los datos proporcionados por Educación, el 40% de los IES han sufrido daños estructurales así como problemas en el acceso, lo que supone daños más físicos a las estructuras. Por su parte, en el caso de Tenerife, los daños descritos surgen de las filtraciones por la lluvia, que alcanza al 85% de los centros afectados así como daños por vientos.

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Y, en este sentido, son los colegios de infantil y primaria los que describen más veces daños por filtraciones e inundaciones, mientras que en centros de FP o institutos, los daños son más estructurales o de problemas relacionados con las instalaciones, especialmente en Gran Canaria.