Dakhla-Oued Eddahab es una de las doce regiones administrativas en que se divide actualmente Marruecos. Situada en el extremo Sur del país, esta región del Sáhara Atlántico tiene una superficie de 130.898 kilómetros cuadrados limitando al Sur y por el Este con Mauritania. La región está actualmente constituida en dos provincias: Oued Eddahab en su apelación española de Río de Oro y Aouserd.

Mezquita El Nasser. | LA PROVINCIA / DLP

Dakhla-Río de Oro se está convirtiendo en hub y plataforma marítima con vocación intercontinental entre Africa, Europa y America. Así lo recoge el nuevo modelo de desarrollo económico y social de las tres regiones del Sáhara iniciado en 2016 que supera los 8.400 millones de euros aportados por el Gobierno marroquí. El Plan impulsado hace diez años por el rey Mohammed VI tiene como objetivo «convertir el Sáhara Atlántico en un centro económico y trazo de unión entre Marruecos y su extensión africana». Entre otros proyectos destacan la autovía Tiznit-Dakhla, el puerto Atlántico de Dakhla, la autovía Dakhla-El Gureguerat, una zona logística e industrial de 1.650 hectáreas, la mega estación de desalación, la conexión de la región a la red eléctrica nacional, parques de energía solar y eólica, la modernización de la ciudad, centros de formación superior…

Palacio de Congresos de Dakhla. | LA PROVINCIA / DLP

Los principales ejes del plan son crear una nueva dinámica de crecimiento económico y empleo, asegurar un desarrollo sostenible y fomentar una gobernanza responsable con vistas a la consolidación del proceso democrático. Las próximas elecciones legislativas han sido anunciadas oficialmente para el 23 de septiembre 2026.

Dakhla-Río de Oro, hub económico

Estos proyectos estructurantes están en fase de finalización avanzada. El nuevo delegado del Gobierno de la Region, Ali Khalil, un hombre de Estado experimentado, que cuenta con un equipo de colaboradores de alto rango profesional, ha dado un gran impulso a los diferentes programas de dicho plan. De hecho, Río de Oro es hoy una cantera abierta que cuenta ya con más de 220.000 habitantes y con una dinámica de innovación tendente a promocionar la inversión privada dando apoyo las empresas y fomentando la creación de empleo.

Con capital en Dakhla, la antigua Villa Cisneros, Oued Eddahab es descrita por algunos autores como «un bello encuentro de dos gigantes, el desierto sahariano y el Océano Atlántico». Una localidad que dispone de un litoral marítimo de 740 kilómetros de costa con una bahía de 400 kilómetros cuadrados y un vasto desierto de relieve extremadamente variado. Su plan se hará en dos fases. La primera de ellas, iniciada en 2016, está previsto que culmina en el año 2030. Uno de sus objetivos esenciales es «asegurar la sostenibilidad de todos los recursos de la región con vistas a garantizar un desarrollo limpio y duradero que beneficie a todas las capas de la sociedad y ello preservando dichos recursos para las generaciones venideras». Los proyectos estructurantes de infraestructuras de este plan más destacados son:

La autovía Tiznit-Dakhla que está ya operativa desde hace más de dos años. Es un eje de comunicación de 1.055 kilómetros de carreteras. Con esta infraestructura de conectividad terrestre se ha logrado la unión con las grandes rutas africanas, en concreto los ejes Dakhla- Nuakchot y Dakhla-Dakar que enlazan con el África Occidental. El puesto fronterizo El Guerguerat registra a diario el paso de entre 200 y 300 camiones de transporte de mercancías y productos agroalimentarios y se ha convertido en un hub estratégico para el Comercio Norte-Sur desde cualquier país europeo, a través del paso de Estrecho, hacia el África subsahariana.

Por su parte, la conectividad aérea de la región está evolucionando con éxito dando resultados prometedores para el turismo. El aeropuerto internacional de Dakhla es pionero en la conectividad internacional desde el siglo pasado durante el periodo de la administración española. Actualmente está conectado por vuelos directos con el hub logístico de Casablanca que enlaza con países de los cinco continentes. Ademas tiene conexiones directas con las ciudades Rabat, Marrakech, El Laayoun, y también con París, Madrid y Gran Canaria a través de varios vuelos semanales directos.

Otro megaproyecto estrella es el Puerto Dakhla-Atlantique, una de las infraestructuras más emblemáticas de la región. Está situado a 40 kilómetros al norte de la ciudad en N´tirift la comuna de El Argoub. Su puesta de funcionamiento está prevista para el año 2030. Con un coste de 1.000 millones de euros, se compone de varios muelles entre ellos, uno de comercio, otro de servicio, uno de desembarco para la pesca y otro de reparación naval. Va a ser dotado de una zona de logística de 1.650 hectáreas de zona franca, denominada Dakhla Atlantic West Africa free Zone.

Durante los primeros años de funcionamiento, los tráficos están estimados en 2,2 millones de toneladas de mercancías y 950.000 toneladas de productos de mar. Por su situación geográfica estratégica, el Puerto Dakhla Atlántico será un espacio de grandes intercambios con los países del Africa del Oeste y permitirá a los países africanos del Sahel que no tienen acceso al mar exportar sus productos industriales y mineros hacia el resto del mundo. Los empresarios marroquíes y extranjeros tendrán un hub marítimo para aumentar sus intercambios comerciales con el África subsahariana.

Este puerto es una apuesta por una cooperación complementaria con los puertos de los países y de las regiones vecinas. En este marco sería de gran interés mutuo una cooperación complementaria con los puertos de Canarias que son una referencia líder en el Atlántico Medio.

La región dispone actualmente del antiguo puerto español que se usa como base naval y el puerto de Dakhla situado al sur de la península construido en la década de los 80 . Cuenta con un muelle operativo de cinco kilómetros que tiene varios diques. Para su descongestión se ha construido recientemente a 300 kilómetros al sur de la ciudad el puerto pesquero de Lamhairiz.

Dentro del marco del Plan Marruecos Verde, que incluye la gestión de los recurso hídricos y las medidas relativas el cambio climático, se está construyendo la Estación de desalación de agua en la comuna de Bir Enzarán situada aproximadamente a unos 130 kilómetros al norte de Dakhla. Se estima que esta central, tendrá una capacidad de producción diaria de agua desalada de 90.000 a 100.000 metros cúbicos a través de una tecnología avanzada de osmosis inversa. Este gran proyecto creará 10.000 empleos directos permanentes y va irrigar un perímetro de 5.000 hectáreas agrícolas.

El desarrollo de la región se centra también en el de su capital, actualmente Dakhla es una cantera de múltiples trabajos de restructuración urbana tendentes a su modernización. El proyecto de Dakhla Smart City prevé crear un nuevo polo urbano en 275 hectáreas de la comuna rural de El Argoub poniendo para reforzar la conectividad de la ciudad.

Si en el siglo pasado Dakhla fue una referencia en recursos naturales haliéuticos, hoy el sector de la Pesca sigue siendo el eje económico fundamental de la región de Rio de Oro. De hecho, este sector representa a nivel nacional marroquí entre el 60% y 70% de las capturas de pescados pelágicos y más del 80% de cefalópodos. Cabe recordar que en 2024 los desembarcos de productos de mar han superado las 700.000 toneladas mientras que las exportaciones de estos productos han alcanzado 323.000 toneladas (un 26% de las exportaciones nacionales).

La flota pesquera de la región cuenta con 3.272 barcas de pesca artesanal, 257 navíos de pesca costera, 75 unidades especializadas en la pesca de pelágicos y 26 navíos de pesca de altura… La región dispone de 107 unidades industriales de transformación y de valorización de productos del mar, de los que siete son fábricas de conserva de pescado. Este sector crea más de 33.000 empleos directos y casi 50.000 empleos indirectos. Con respecto a la acuicultura se destaca que Dakhla-Río de Oro ocupa el primer lugar a escala nacional.

Un instituto nacional de investigaciones haliéuticas tiene su sede en Dakhla cuya misión es la preservación del equilibrio ecológico y económico del sector.

En lo que concierne al sector turístico regional, Dakhla, conocida también como la perla del Sur, dispone de numerosas potencialidades para diversificar su oferta turística en un futuro próximo tanto en turismo de balneario, ecoturismo, turismo cultural y de aventuras. En 2024 ha recibido alrededor de 95.000 turistas totalizando 332.000 pernoctaciones. El turismo en la ciudad de Dakhla se concentra en la parte norte de la península con hoteles bien clasificados donde se alojan mayoritariamente los aficionados al kite-surfing y el windsurfing.

Si la seguridad y la eficiencia energética son esenciales para el desarrollo, en la región de Dakhla todo invita a apostar por la autosuficiencia apoyándose en sus propios recursos para las energías renovables. Las potencialidades naturales de la región en materia de energía eólica y solar son enormes dado que Río de Oro cuenta con vientos de 35 kilómetros hora durante un periodo de 300 días del año en ciertas zonas, así como 3000 horas de sol por año.

A este respecto se han realizado estudios para producir energía eólica en el istmo de la península de Dakhla, además de crear una central eólica en la localidad de Lemhairiz , otra en Bir Ganduz y la unidad mixta que proveerá la gran desaladora de agua de mar de N’tirift.

La Enseñanza superior y el desarrollo de los servicios de salud han sido demandas prioritarias de la población local. Hoy en día, Dakhla ya cuenta una ciudad universitaria y una facultad internacional de medicina y de enfermería. Se trata de la Fundación Mohammed VI de Ciencias de la Salud. Un proyecto adjunto a dicha facultad es la construcción de un hospital universitario cuya inauguración está prevista próximamente. En Dakhla también está funcionando desde hace varios años la Escuela Nacional de Comercio y Gestión (ENCG), una entidad de referencia académica que cuenta con la presencia de alumnos que proceden de diferentes regiones de Marruecos y de varios países africanos. Además están la Escuela Superior de Tecnología (EST) y la Ciudad de Profesiones y Competencias con seis polos de formación que cubren la enseñanza de profesiones y oficios de sectores productivos ligados a la pesca marítima, la agricultura, la agroindustria. A esto hay que añadir los anexos existentes de otras facultades que dependen de la Universidad Ibn Rochd de Agadir.

En la ciudad hay además un centro francés de enseñanza primaria y secundaria (Odette du Puigaudeau) . Dada la relación histórica con España y la herencia cultural española, la población Río de Oro aspira a la creación de una escuela y un instituto español similares a los que existen en Tetuán, Tánger, Rabat o Casablanca.

En el dominio cultural, cabe destacar que a lo largo del año tienen lugar en Dakhla numerosas manifestaciones culturales.

En lo que concierne a la cooperación internacional es menester resaltar que 30 países de tres continentes han inaugurado consulados en el Sáhara, de los que 18 tienen sede en la ciudad Dakhla. Misiones consulares que promocionan proyectos de cooperación descentralizada. Es un éxito de la diplomacia marroquí que consolida la Iniciativa de un Estatuto de Autonomía dentro de la soberanía del Reino de Marruecos. Autonomía que apoyan 130 países y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU del 31 de Octubre 2025. Los aspectos técnicos de esta Autonomía se están tratando entre las partes concernientes bajo el auspicio de los Estados Unidos de América y de la ONU en una serie de rondas de negociaciones tendentes a dar una solución definitiva a un contencioso regional que dura ya medio siglo . Actualmente un Estatuto de regionalización avanzada rige la región en la que todas las autoridades electas son ciudadanos autóctonos saharauis, tanto el presidente de la región como alcaldes, diputados y senadores en el Parlamento nacional.

La capital de Río de Oro, Dakhla tiene además convenciones de hermanamiento y cooperación internacional con varias ciudades del mundo. Señalase entre otras Columbus (USA), Great Neck de Nueva York, Nice, Dreux, Crei, Pithivers (Francia), Salerno, Vallo y Vibo, Valentia (Italia), Libertad (El Salvador), Toujounine (Mauritania) y Ourno (Níger). La relación histórica con Canarias invita a un hermanamiento entre una de sus ciudades con Dakhla que aún conserva lazos histórico-culturales con España.

Los datos y cifras arriba descritos en esta breve exposición ofrecen al lector un aspecto de la actualidad del territorio así como el anhelo y las preocupaciones reales de la población que lo habita. La región Dakhla-Río de Oro goza de una notable estabilidad y aspira alcanzar un desarrollo similar al de otras regiones como son Tánger, Agadir o Marrakech…

Noticias relacionadas

A modo de conclusión resaltaría que Río de Oro está afianzando bases de cooperación descentralizada con los consulados de 18 países establecidos en la ciudad de Dakhla. Es lógico y de sumo interés mutuo que haya una cooperación similar con regiones europeas, particularmente de España con la que existe una relación histórica. Francia ya está presente en varios sectores con presencia pública y privada animada por el Gobierno francés y Estados Unidos de América decidió en 2020 abrir un consulado en la ciudad que, por ahora, funciona de forma virtual. Canarias, la región española más próxima al Sáhara, podría por su parte encontrar en Laaiún y Dakhla- Río de Oro una zona adecuada para la internacionalización de sus empresas. n