Jucarne, excelencia cárnica con compromiso local

En el ámbito de la calidad y la seguridad alimentaria, dispone de la certificación IFS, convirtiéndose en 2011 en la primera industria cárnica de Canarias en obtener esta distinción

El Grupo Jucarne se ha consolidado como una de las referencias de la industria cárnica en Canarias. Su actividad principal es la fabricación y envasado de productos cárnicos, tanto frescos como elaborados, una labor que desarrolla bajo dos pilares esenciales que definen su modelo empresarial: la calidad y el servicio.

Desde sus inicios, la empresa, asociada a ASINCA, ha tenido claro que el éxito empresarial carece de sentido si no repercute de forma positiva en su comunidad y en las personas que forman parte de ella. Por esta razón, su actividad diaria trasciende la mera producción de alimentos para integrar un compromiso social real y sostenido en el tiempo.

El Grupo Jucarne se ha consolidado como una de las referencias de la industria cárnica en Canarias / Asinca

Jucarne colabora activamente con asociaciones y proyectos solidarios, patrocina equipos deportivos donde niños y adolescentes encuentran un espacio para formarse en valores como el esfuerzo, el compañerismo y los hábitos de vida saludables, y respalda iniciativas destinadas al bienestar social de quienes más lo necesitan en el ámbito local.

El grupo ha asumido también una responsabilidad directa con el entorno con la implantación de protocolos y hábitos orientados a la protección de los recursos naturales mediante el uso de envases biodegradables y reciclables, la optimización de procesos para reducir el consumo energético y de agua y una gestión de residuos enfocada a minimizar el desperdicio alimentario. Además, cubre parte de su demanda eléctrica con energías renovables y compensa sus emisiones de dióxido de carbono a través de actividades de reforestación en Gran Canaria.

El Grupo Jucarne se ha consolidado como una de las referencias de la industria cárnica en Canarias / Asinca

Asimismo, su compromiso ambiental cuenta con el respaldo de la certificación ISO 14001 y del sello ECOVADIS, así como con su inscripción en el Registro de huella de carbono. En el ámbito de la calidad y la seguridad alimentaria, dispone de la certificación IFS, convirtiéndose en 2011 en la primera industria cárnica de Canarias en obtener esta distinción.

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Casi cuarenta años después, Jucarne mantiene intacta su visión de empresa comprometida con el desarrollo sostenible, la cohesión social y el bienestar de Canarias.