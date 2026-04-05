Llega un cambio de tiempo a Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos y descenso de temperaturas en Canarias este lunes, con posibles lluvias débiles en zonas de interior en varias islas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Canarias un cambio en las condiciones meteorológicas, con más nubosidad en las islas montañosas, posibilidad de lluvias débiles en el interior y un descenso generalizado de las temperaturas.
A lo largo del día, los cielos tenderán a nubosos en las islas de mayor relieve, especialmente a partir del mediodía, cuando no se descartan precipitaciones ocasionales en zonas de interior.
En las islas orientales predominarán los intervalos nubosos, con viento del noroeste que soplará flojo a moderado, aunque con rachas fuertes a primeras horas en Lanzarote y Fuerteventura.Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en medianías y zonas interiores.
En el mar, se espera viento del norte o nordeste con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de hasta dos metros.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Poco nuboso al inicio, tendiendo a nuboso desde el mediodía. No se descartan lluvias débiles en zonas de interior. Temperaturas en descenso, especialmente en medianías.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/21
LANZAROTE
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y oeste. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas, más acusado en interior. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 17/25
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas. Viento del noroeste con rachas fuertes a primeras horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 17/25
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde en el norte y este, donde podrían registrarse lluvias ocasionales. Temperaturas en descenso.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 16/22
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con mayor nubosidad por la tarde y posible lluvia débil en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso en el norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16/22
LA PALMA
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y este por la tarde. Posibles lluvias débiles en interior. Temperaturas en descenso.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16/20
EL HIERRO
Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en interior durante la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en el norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 12/18
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