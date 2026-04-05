Rescatan a 47 ocupantes de una patera localizada al sureste de Fuerteventura

La salvamar Izar ha rescatado la tarde de este domingo a 47 migrantes de una patera que navegaba al sureste de Morro Jable (Fuerteventura), 36 hombres y una mujer magrebíes y diez varones subsaharianos, que fueron trasladados al puerto de Gran Tarajal.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la patera fue avistada a unos 18 kilómetros de la isla por una embarcación de recreo, que alertó de la barquilla al Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias (112) sobre las 14:40 horas (hora canaria) y fueron rescatados 16:36 horas.

Las fuentes de Salvamento han indicado que los ocupantes de la patera se encuentran en aparente buen estado de salud.

La embarcación de recreo que la avistó permaneció en la zona hasta la llegada de la salvamar, señalan las fuentes, que precisan que el radar de la Guardia Civil confirmó que había señales de la patera.

Tercera embarcación del fin de semana

Se trata de la tercera embarcación que es rescatada por Salvamento Marítimo en aguas del Atlántico este fin de semana, ya que este sábado auxilió a 47 inmigrantes que viajaban en una neumática al sur de Gran Canaria y el viernes escoltó a la isla de El Hierro a un cayuco con 159 personas a bordo.