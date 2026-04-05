Taz Skylar defiende el acento canario en 'One Piece': "Fue un triunfo conseguir que lo mantuviesen"

El actor canario Taz Skylar, una de las figuras más visibles del fenómeno One Piece temporada 2, ha reivindicado sus raíces en declaraciones a Cinemanía al detallar cómo ha trabajado su interpretación vocal. En lugar de neutralizar su forma de hablar, el intérprete ha decidido conservar el acento canario y hacerlo parte natural del personaje, una elección que va más allá de lo interpretativo y se convierte en una muestra de orgullo canario.

Skylar lo resume con claridad: “En la segunda temporada hemos mantenido el acento canario porque ya no lo puedes cambiar. Ya no puedes volver atrás con otra movida”. La frase encierra algo más que una elección técnica. Supone la defensa de una identidad propia en una de las producciones más internacionales y seguidas del momento. En un sector en el que durante años se ha tendido a neutralizar acentos, su postura funciona también como reivindicación.

Un acento que se convierte en bandera

Las palabras del actor reflejan una idea muy concreta: una vez que el personaje ha echado a andar con una voz determinada, falsearla o corregirla en exceso no solo resultaría artificial, sino que haría perder autenticidad. En ese sentido, Skylar entiende que el acento no es un obstáculo, sino una herramienta expresiva. Mantenerlo significa preservar la verdad del personaje y, al mismo tiempo, llevar el sello canario a un escaparate mundial.

No es un matiz menor. Para muchos espectadores de las islas, escuchar un acento canario en una superproducción de alcance global tiene un peso simbólico evidente. Habla de representación, de pertenencia y de una normalización largamente esperada. Que una figura como Skylar abrace esa sonoridad y la defienda en público añade un valor especial a su presencia en la serie.

La siguiente meta: que todo encaje mejor

El propio intérprete reconoce que su trabajo no se queda en la mera conservación de ese rasgo. Su objetivo ahora es pulirlo y perfeccionarlo. “Mi meta era mejorarla, que mi voz fuese mejor, que encajase más, que retuviese mi acento”, señala. Es decir, no se trata solo de mantener una marca identitaria, sino de lograr que esa identidad funcione todavía mejor dentro del universo narrativo de One Piece.

Ahí entra otro de los aspectos más interesantes de sus declaraciones: la adaptación del vocabulario. Skylar explica que también buscó que “el vocabulario que usa el personaje se cambiase para acomodarse al acento y que no sonase raro, que estuviese diciendo palabras que no cabían en la boca de una persona que habla así”. La reflexión revela un nivel de detalle muy preciso en su trabajo interpretativo. No basta con sonar de una manera determinada; también hay que cuidar qué palabras se dicen y cómo se integran en esa musicalidad.

Orgullo canario en una producción global

Ese esfuerzo tiene una lectura artística, pero también cultural. Que un actor canario pelee para que su forma de hablar no quede desdibujada dentro de un gran título internacional es, en sí mismo, una pequeña victoria. Skylar lo expresa además en términos personales: “Para mí lo que fue ganar fue conseguir que eso saliese así”. Hay una satisfacción íntima en haber logrado que la serie no le obligue a renunciar a una parte esencial de sí mismo.

Su testimonio conecta con una sensibilidad cada vez más extendida: la de reivindicar las identidades periféricas sin complejos y sin traducirlas a un molde único. En ese marco, el acento canario deja de ser una rareza para convertirse en un signo de riqueza, personalidad y verdad interpretativa.

Expectación ante la segunda temporada

El actor admite que todavía queda ver “qué tal” funciona el resultado final en la segunda temporada, pero deja claro que lo ha afrontado “intentando hacer lo mejor” posible en todo momento. Esa mezcla de exigencia, cuidado y fidelidad a sus raíces define unas declaraciones que van más allá de lo promocional.

Con ellas, Taz Skylar no solo anticipa un nuevo paso en One Piece. También lanza un mensaje potente sobre la importancia de ocupar espacio sin esconder el origen. Y, en este caso, ese origen suena a Canarias.