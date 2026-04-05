Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cristo ResucitadoReboso en las presasMuerte de la influencer húngara Annabella LovasRafael ArochaTiempo en CanariasNunca es tarde para estudiar
instagramlinkedin

Temperaturas entre 17 y 26 grados: la previsión del tiempo para este domingo en las islas Canarias

La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias aisladas para este sábado en Canarias, con mayor incidencia en las islas montañosas y un ligero descenso de las temperaturas máximas

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias comienza este domingo con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago y un ascenso de las temperaturas en las islas orientales, en una jornada con intervalos nubosos y viento flojo de componente norte, según la previsión de la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en costas. Viento flojo del norte, con mayor intensidad en sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 18/22

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, rolando al este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 17/26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el sur y oeste. Viento flojo variable, predominando la componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 17/24

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 18/24

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 18/23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución, con baja probabilidad de lluvias. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 17/22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas

  • Valverde 12/18

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros para los conductores que tengan en mal estado este elemento clave en sus desplazamientos de Semana Santa: la DGT vigila los vehículos canarios
  2. La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
  3. El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado
  4. El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
  5. Reboso en el tour de las presas
  6. Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
  7. Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
  8. Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros

Alfonso Cabello: «Atraemos inversión exterior cuando genera empleo y competitividad»

Alfonso Cabello: «Atraemos inversión exterior cuando genera empleo y competitividad»

Alfonso Cabello: «Todavía tenemos que explicar que Canarias no es un paraíso fiscal»

Alfonso Cabello: «Todavía tenemos que explicar que Canarias no es un paraíso fiscal»

Rescatan a 47 ocupantes de una patera localizada al sureste de Fuerteventura

Rescatan a 47 ocupantes de una patera localizada al sureste de Fuerteventura

Lola Padrón, diputada del Común: "No soy la oposición sino un ‘ombudsman’"

Lola Padrón, diputada del Común: "No soy la oposición sino un ‘ombudsman’"

Lola Padrón, diputada del Común: "Apoyo topar el alquiler, crecer en altura y reconvertir hoteles"

La NASA fotografía la contaminación lumínica de Tenerife y Gran Canaria: "Esa luz nos sobra"

La NASA fotografía la contaminación lumínica de Tenerife y Gran Canaria: "Esa luz nos sobra"

Llega un cambio de tiempo a Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Llega un cambio de tiempo a Canarias: bajan las temperaturas y vuelven las lluvias

Los cultivos del aguacate, el plátano y la papa, los principales afectados tras el paso de la borrasca Therese por Canarias

Los cultivos del aguacate, el plátano y la papa, los principales afectados tras el paso de la borrasca Therese por Canarias
Tracking Pixel Contents