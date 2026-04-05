Temperaturas entre 17 y 26 grados: la previsión del tiempo para este domingo en las islas Canarias

Canarias comienza este domingo con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago y un ascenso de las temperaturas en las islas orientales, en una jornada con intervalos nubosos y viento flojo de componente norte, según la previsión de la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en costas. Viento flojo del norte, con mayor intensidad en sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18/22

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, rolando al este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17/26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el sur y oeste. Viento flojo variable, predominando la componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17/24

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/24

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución, con baja probabilidad de lluvias. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 17/22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas