Temperaturas entre 17 y 26 grados: la previsión del tiempo para este domingo en las islas Canarias
La Aemet pronostica cielos nubosos y lluvias aisladas para este sábado en Canarias, con mayor incidencia en las islas montañosas y un ligero descenso de las temperaturas máximas
Canarias comienza este domingo con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago y un ascenso de las temperaturas en las islas orientales, en una jornada con intervalos nubosos y viento flojo de componente norte, según la previsión de la Aemet.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente en costas. Viento flojo del norte, con mayor intensidad en sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 18/22
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, rolando al este.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 17/26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el sur y oeste. Viento flojo variable, predominando la componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 17/24
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos de evolución por la tarde, sin descartar lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en costas. Viento flojo del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18/24
LA GOMERA
Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 18/23
LA PALMA
Poco nuboso con intervalos de evolución, con baja probabilidad de lluvias. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 17/22
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 12/18
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