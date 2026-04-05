Alfonso Cabello: «Todavía tenemos que explicar que Canarias no es un paraíso fiscal»

¿Los nuevos emprendedores se animan más a salir fuera que los empresarios de generaciones anteriores?

Ha habido una transformación en la composición del tejido empresarial canario y en la formación del mismo. Es una realidad que hay voracidad por parte del tejido empresarial canario de generar ingresos fuera. Actualmente hay unas 3.000 empresas con base tecnológica dadas de alta en Canarias y las hay que trabajan con el marketing digital o han creado programas –software– que ofrecen servicios en otros países. Por lo tanto cada vez hay más empresas con sede aquí que realizan una implementación muy competitiva a nivel internacional.

¿El handicap de que no se conozcan bien los incentivos fiscales de Canarias en el mundo ya se está superando o hay trabajo pendiente?

Sin duda falta mucho camino por recorrer para que se conozca bien la singularidad de los incentivos canarios, pero hay una realidad y es que son tan sólidos y tan fuertes que se convierten en atractivos. La gestión de los incentivos vinculados al REF es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, cuando viene un proyecto audiovisual en muchas ocasiones queda supeditado a una decisión ministerial a la hora de aplicar los incentivos o no o de cómo se entiende su aplicación. Entendemos que nos hace falta más velocidad a la hora de responder a los sectores y creemos que este es el camino. Lo que me sigue sorprendiendo es que con la cantidad de viajes de promoción que se realizan a lo largo del año por parte de los técnicos de Proexca todavía hay gente que cree que Canarias es un paraíso fiscal y tenemos que explicar que no, que son incentivos autorizados por la Comisión Europea y por el Ministerio de Hacienda.

«Los profesionales que se forman en África deben tener una relación más fluida con Canarias»

¿En qué medida se han incrementado los lazos económicos y comerciales con los países de África Occidental?

Nuestra posición geográfica tiene que ser una oportunidad y debemos tener la capacidad de hacerlo cuando miramos hacia África. Tenemos una recién aprobada Estrategia Canarias-África, pero también estamos trabajando en el ámbito universitario porque la diplomacia científica debe ser una base sólida sobre la que seguir construyendo. Los futuros profesionales que se están formando en África deben tener una relación fluida con Canarias y en este campo las universidades públicas tienen una colaboración muy activa. El Gobierno mantiene también una conversación fluida con los gobiernos de Senegal, Marruecos y Mauritania.

¿El sector educativo se está adaptando a estos retos?

Sigue existiendo un cierto grado de déficit en cuanto a determinadas profesiones y cuántos alumnos estamos siendo capaces de generar. Las empresas lo que demandan es que un 70% de la formación les venga ya de ciclos superiores y hay un último tramo, el último espacio, que se tiene que adaptar a cada proyecto. Es la singularidad de cada uno de los sectores.