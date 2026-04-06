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Metereología

Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes

Podría dejar precipitaciones de débiles a moderadas, así como heladas en las cumbres de Tenerife

Olas por la última borrasca que atravesó las islas.

Olas por la última borrasca que atravesó las islas. / Arturo Jiménez

Verónica Pavés

V. Raffio

Santa Cruz de Tenerife / Barcelona

Una borrasca se situará en el noreste de Canarias entre el jueves y viernes, lo que podría dejar precipitaciones de débiles a moderadas, en general de carácter ocasional en el norte de las islas de mayor relieve. No obstante, como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aún existe incertidumbre y la previsión podría cambiar en los próximos días.

La llegada de esta borrasca también podría generar heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, tal y como adelanta la Aemet. El viento soplará moderado a fuerte del norte en las islas occidentales y al noroeste el resto. No se descata que sean muy fuertes en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Por el momento, para hoy y mañana, la Aemet ha activado los avisos amarillos por mala mar en La Palma y El Hierro.

La borrasca es la misma que estos días se situará al oeste de la Península. De hecho, como advirtió este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hoy mismo [este martes] llegará una borrasca desde el Atlántico que podría dejar lluvias fuertes y persistentes en varios puntos del país. Los modelos indican que las lluvias podrían abrirse camino hoy pero, por ahora, aún hay mucha incertidumbre sobre la evolución de este fenómeno y sobre las zonas donde impactará. Por el momento, todo apunta a que los chubascos afectarán principalmente el oeste y sur de la Península y el norte de Canarias. Y con un poco de suerte, tan solo durarán dos días y a partir del miércoles empezarán a disiparse.

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La borrasca atlántica se traducirá en lluvias en amplias zonas del oeste, especialmente en Galicia, el oeste de Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En áreas de montaña, como las sierras gallegas, el entorno del Sistema Central o las sierras andaluzas, estas precipitaciones podrían ser más intensas y persistentes.

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