Cuándo se cobra el paro en Canarias este mes de abril: fechas en bancos

La prestación por desempleo tiene en España un calendario de pago bastante definido, pero eso no significa que todos los beneficiarios cobren el mismo día. Aunque el ingreso depende del SEPE, también influye la forma en la que cada banco tramita la transferencia.

Por eso, cuando llega un nuevo mes, la fecha en la que el dinero aparece en la cuenta puede variar de una persona a otra. En abril de 2026 volverá a ocurrir lo mismo: habrá quienes reciban el paro antes, quienes lo cobren en la fecha oficial y quienes tengan que esperar algunos días más.

La norma general es que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abona las prestaciones a partir del día 10 de cada mes y lo hace a mes vencido.

Eso significa que en abril se cobra la prestación correspondiente a marzo. En el calendario de 2026, el 10 de abril cae en viernes, de modo que esa es la fecha oficial desde la que se ordenará el pago. Sobre el papel, todos los beneficiarios deberían recibir el ingreso ese día. Sin embargo, en la práctica no siempre sucede así.

El banco marca la diferencia en la fecha de ingreso

La explicación está en las entidades financieras. Aunque el SEPE emite el pago en una fecha concreta, cada banco decide cuándo hace efectiva la transferencia en la cuenta de sus clientes.

Esa gestión interna provoca diferencias que pueden ser mínimas o alargarse durante varios días. Además, en los últimos años se ha extendido el llamado adelanto del paro. Algunas entidades optan por ingresar la prestación antes del día 10 como una fórmula para fidelizar clientes.

Ese adelanto no está regulado ni es obligatorio, así que depende por completo de la política comercial de cada banco y puede modificarse con el tiempo.

Con esos dos factores sobre la mesa, la previsión para abril de 2026 queda acotada en varias fechas. La fecha oficial del SEPE será el viernes 10 de abril. En los bancos que suelen anticipar el pago, el dinero podría llegar entre el 5 y el 9 de abril, aproximadamente. En las entidades que no aplican ese adelanto, el ingreso suele producirse entre el 10 y el 15 de abril.

En términos generales, lo habitual es que el paro se cobre entre los días 6 y 15 del mes, en función de la entidad bancaria y de posibles ajustes administrativos.

Qué suele hacer cada banco

Aunque puede haber pequeños cambios de un mes a otro, el comportamiento de los principales bancos suele repetirse.

Banco Santander y Openbank acostumbran a adelantar el ingreso a los primeros días del mes, normalmente hacia el 5 o el 6 de abril. Bankinter puede situarlo en torno al día 9 o en fechas muy próximas a la oficial. BBVA y CaixaBank suelen abonar la prestación el día 10. En esa misma franja suelen moverse también ING, Abanca, Sabadell y Unicaja, aunque con ligeras variaciones.

Estas diferencias no responden a cambios del SEPE, sino a decisiones internas de cada entidad.

Aunque para abril de 2026 el calendario está bastante claro, hay circunstancias que pueden retrasar el cobro. Los festivos y los fines de semana son los factores más habituales.

Cuando el día 10 coincide con una jornada no laborable, el pago se desplaza al siguiente día hábil. En este caso no se esperan grandes cambios, ya que el 10 de abril de 2026 será viernes.

Cómo se abona la prestación

El pago del paro se realiza por transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficiario. Solo en casos muy concretos se contempla otra fórmula distinta.

También conviene recordar que el sistema funciona a mes vencido. Es decir, el ingreso que se recibe en abril corresponde al mes anterior, en este caso marzo. Tener claro este punto ayuda a entender mejor el calendario, sobre todo al inicio del cobro.

Qué hacer si el ingreso no aparece

Si pasada la fecha prevista el dinero no se ha reflejado en la cuenta, lo primero es no alarmarse. En muchos casos se trata simplemente de un retraso relacionado con la operativa del banco.

Aun así, conviene hacer varias comprobaciones: revisar la cuenta durante unos días, sobre todo si la entidad no suele adelantar el pago; consultar en la sede electrónica del SEPE el estado de la prestación; preguntar al banco si ya ha recibido la orden de transferencia; y, si sigue siendo necesario, solicitar información al propio SEPE.

La mayor parte de los retrasos se resuelve en pocos días y normalmente no implica perder la prestación.

Pese a las diferencias entre entidades, el sistema de pago del paro en España mantiene una pauta bastante estable. El día 10 sigue siendo la referencia, aunque el momento exacto del ingreso puede variar según el banco.

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En abril de 2026 se repetirá ese mismo esquema: algunos beneficiarios cobrarán antes, otros en la fecha oficial y otros algo después.