El juez decano Juan Avello opta a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El magistrado Juan Avello, actual juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado este lunes su candidatura a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Rivalizará así en los comicios con Juan Luis Lorenzo Bragado, que asume el cargo desde hace cinco años y opta a la reelección una vez caduque su mandato, en una convocatoria que ya ha sido anunciada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Avello, natural de Oviedo y de 50 años, es el responsable de la plaza número 2 de la Sección de Primera Instancia de la capital y portavoz regional de la Asociación Profesional de la Magistratura. Ingresó en la carrera judicial en el año 2001 y forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC.

Al frente del juzgado, elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar si los usuarios de préstamos revolving tenían que ocuparse de pagar los gastos en caso de alcanzar un acuerdo extrajudicial. La resolución, aunque no anuló la ley española, permitió a los jueces interpretar a favor del consumidor en caso de apreciar mala fe procesal por parte de la entidad bancaria.

Dos candidaturas hasta la fecha

Por su parte, Bragado fue el primero en anunciar su candidatura durante la última apertura del año judicial. El magistrado sustituyó a Antonio Doreste Armas en 2021 para ponerse al frente de la judicatura canaria. Fue elegido en una segunda votación con el respaldo de 13 de los 21 miembros del Pleno del CGPJ.