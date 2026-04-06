Llega una borrasca que traerá este martes lluvias abundantes y persistentes a Canarias

La semana comienza con tiempo estable, pero la llegada de una borrasca atlántica dejará este martes en Canarias lluvias abundantes, que podrían ser localmente persistentes.

En el territorio peninsular, a partir del martes se esperan lluvias en puntos del oeste y sur, aunque en general continuará el calor, con valores altos para la época de forma extensa, incluso más de 30 grados en puntos de la mitad sur.

En general, según ha informado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, "hablaremos de valores altos para la época del año, especialmente los diurnos, que estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal".

"Serán más propios de finales de mayo o comienzos de junio en amplias zonas", especialmente del norte y del centro de la península. Se superarán ampliamente los 25° y en algunos puntos de la mitad sur los 30, ha añadido.

Cambia el tiempo

A partir del martes, el tránsito de una borrasca por el Atlántico, al oeste de la península, cuya trayectoria es difícil de precisar aún, provocará lluvias posiblemente en zonas del oeste y sur del territorio peninsular; localmente podrán ser fuertes y persistentes.

Las temperaturas, todavía con incertidumbres, podrían experimentar altibajos en el oeste y centro de la península en los próximos días, aunque apenas variarán en el resto del país.

Para el fin de semana sin embargo la previsión es que las temperaturas bajarían en buena parte del país.

El pronóstico por días

Este lunes "lo más destacado" es el tiempo estable, aunque por la tarde podría haber alguna lluvia dispersa en Galicia y otros puntos del tercio occidental peninsular, según del Campo.

Las temperaturas subirán "de forma notable" en el Cantábrico, donde se superarán ampliamente los 25°.

Bilbao podría rondar los 30 grados al igual que ciudades como Ourense u Oviedo en la mitad norte y asimismo Sevilla en el sur.

En amplias zonas del país se registrarán máximas entre 27 y 29 grados.

Una borrasca el martes

El martes una borrasca se acercará al oeste de la península y dejará lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

Podrán ser abundantes en zonas montañosas de Galicia, en el entorno del sistema central y en sierras andaluzas.

Habrá un descenso térmico acusado en Galicia y más moderado en el resto del oeste del país y del centro de la península.

En cambio en el área mediterránea y en Baleares podrían subir algo las temperaturas.

"Seguirá siendo una jornada cálida para la época, con máximas entre 5 y 10 grados superiores a las normales en amplias zonas", según el portavoz de la Aemet.

Bilbao rondará los 28°, al igual que ciudades como Logroño, Lleida, Córdoba o Zaragoza.

En Madrid y Ourense se alcanzarán 25°; A Coruña se quedará en torno a 20 grados después de haber llegado a 26 grados el día previo.

El miércoles, en principio, lloverá en el sur de Galicia, extremo occidental de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

Podrían ser fuertes y persistentes las lluvias en Andalucía y sobre todo en el área del Estrecho.

Ese día se prevé polvo en suspensión que dará lugar a calima que podrá educir la visibilidad y empeorar la calidad del aire; las precipitaciones podrán ser en forma de barro.

Las temperaturas apenas variarán, aunque en el suroeste peninsular podrían bajar "más de ocho grados".

De cumplirse dicho pronóstico, las máximas en Cáceres, Córdoba o Sevilla quedarían entre 16 y 19°; Madrid alcanzaría los 25 grados y Zaragoza o Lleida, 29.

A partir del jueves la borrasca atlántica podría mantenerse un poco más hacia el sur, entre la península y Canarias, con una influencia peninsular que en ese caso sería menor y no dejaría precipitaciones salvo en puntos del suroeste peninsular ese día y el viernes.

Durante estos dos días podrían subir de forma "notable" las temperaturas salvo en el tercio norte en donde bajarían el viernes.

Con los pronósticos disponibles, aún con incertidumbres, el viernes se rondarían los 28-30° en muchos puntos del centro, este y sur de la península. Madrid rondaría los 28°, mientras que Toledo, Granada, Jaén o Zaragoza los 30-32°.

El tiempo durante el fin de semana

De cara al fin de semana, podrían normalizarse las temperaturas, con un descenso de las mismas y es posible que llueva en zonas del oeste y sur del territorio.

En cuanto a la situación en Canarias a lo largo de la semana, habrá nubes en el norte de las islas más montañosas, con lluvias abundantes el martes que podrían ser localmente persistentes.