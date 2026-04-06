Lluvias débiles a moderadas este martes en Canarias: el pronóstico de la Aemet por islas

Los intervalos nubosos, que evolucionará hacia cielos cubiertos durante la tarde, y las lluvias débiles a moderadas en zonas de medianías y del norte de las islas predominarán este martes en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá norte o noroeste 3 a 5. Marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada al final. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros. Aguaceros en el norte al final del día, informa Efe.

Predicción del tiempo por islas para este martes en Canarias:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al oeste y norte al inicio. Al mediodía se abrirán amplios claros y por la tarde tenderá a nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más significativo el de las máximas. Viento flojo a moderado del noroeste, intensificándose a norte moderado por la tarde con intervalos de fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al oeste al inicio. Al mediodía se abrirán amplios claros y por la tarde tenderá a nuboso con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado del noroeste, intensificándose a norte moderado por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. Por la tarde tenderá a nuboso en el norte con lluvias débiles localmente moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios en costas, y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente de la vertiente norte. Máximas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en medianías. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará durante la tarde a norte moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en extremos este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo probables en medianías del este por la tarde-noche. Temperaturas con pocos cambios en costas. En ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas, especialmente el de las máximas. Probables heladas débiles en la zona del Teide. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte, con baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde en la Dorsal, medianías altas del nordeste y en el extremo noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo menos probables en el resto de vertientes por la tarde-noche. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado descenso, siendo más significativo en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a norte moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en medianías del sur y vertientes este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 22

LA PALMA

Intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo durante la mañana a nuboso o cubierto. Lluvias débiles a moderadas en el norte, que se extenderán por la tarde al este, principalmente en medianías. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero a moderado descenso en el norte y este, especialmente en medianías y zonas altas, y con pocos cambios en el oeste. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará durante la mañana a norte- nordeste moderado con intervalos de fuerte y baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes en extremos noroeste, este y sur por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 19

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en medianías del norte durante la mañana. A partir del mediodía tenderá a nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas en el norte, siendo menos probables en medianías del resto de vertientes por la tarde-noche. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, siendo más significativo el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento flojo a moderado del noroeste. Girará al mediodía a nordeste moderado con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en cumbres y extremos nordeste, sureste y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 18