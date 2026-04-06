Luz verde al escudo canario anticrisis por la guerra en Irán

El Gobierno de Canarias aprobó este lunes, cuando el mundo ya está inmerso en la sexta semana del conflicto bélico generado por Estados Unidos e Israel en Irán, el esperado decreto ley de medidas fiscales, económicas y ayudas directas con el que trata de amortiguar en las Islas el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes esenciales. El paquete, que entrará en vigor tras su publicación este martes en el Boletín Oficial de Canarias y deberá ser convalidado por el Parlamento regional "lo antes posible" -se baraja la sesión plenaria del 15 de abril-, y moviliza inicialmente 29,8 millones de euros, aunque podría alcanzar los 60 millones hasta final de año si la crisis se prolonga.

En la sexta semana de guerra, la norma incorpora un conjunto de medidas destinadas a contener el alza de precios, aliviar el gasto de las familias y sostener la actividad de sectores especialmente expuestos al encarecimiento de la energía y de los costes de producción.

"Desde este lunes, Canarias cuenta con una serie de medidas para mitigar los efectos del incremento de los precios, pero seguimos pendientes de cómo evoluciona la situación de la inflación y del resto de medidas que el Estado implemente", afirmó el portavoz y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno.

Alfonso Cabello conversa con Nieves Lady Barreto y Poli Suárez antes de la reunión del Consejo de Gobierno. / Miguel Barreto / Efe

IGIC 0 para productos energéticos

Uno de los principales ejes del escudo anticrisis es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, entre ellos los combustibles derivados del petróleo, el gas, la biomasa y la leña. El objetivo es reducir el impacto de la subida de precios sobre hogares y empresas y evitar, en la medida de lo posible, que el encarecimiento energético siga trasladándose al conjunto de la economía. Según las estimaciones del Gobierno canario, esta medida tendría un coste de 14,1 millones de euros al año, aunque para un primer periodo de 100 días el impacto se calcula en 3,9 millones.

A esta rebaja fiscal se suma el refuerzo de las devoluciones para dos de los sectores que más notan la subida del carburante: el transporte y la agricultura. El decreto eleva hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, una medida que tendrá un coste estimado de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones durante el periodo inicial de aplicación. El Gobierno considera que ambos sectores cumplen una función estratégica en el Archipiélago y que el alza del combustible pone en riesgo tanto la viabilidad de muchas actividades como la estabilidad de precios en la distribución de mercancías y en la producción agraria.

Sal, mantequilla y café

La norma incorpora también medidas de alivio para los consumidores. En concreto, amplía la lista de bienes esenciales que tributan al 0% de IGIC, incorporando ahora la sal, la mantequilla y el café. Se trata de una ampliación de la cesta básica con la que el Ejecutivo busca contener el coste de la compra diaria en un momento en el que la inflación sigue afectando de forma directa al presupuesto de los hogares. Esta decisión tendrá un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros al año, con un coste de 900.000 euros en el primer periodo de aplicación.

Otro de los apartados destacados del decreto se dirige a los autónomos. La norma permite elevar hasta los 50.000 euros de facturación anual el límite para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que reduce cargas fiscales y administrativas para quienes entren en este sistema. La medida será voluntaria, estará reservada a personas físicas que cumplan los requisitos y contará con un régimen transitorio para facilitar su incorporación a partir del 1 de julio de 2026. El coste previsto para este año asciende a 12,5 millones de euros.

Sectores vulnerables

El decreto contempla además la habilitación de una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros para apoyar al sector industrial canario y al sector primario, con el fin de compensar parte del incremento de los costes energéticos y de producción. El Gobierno autonómico entiende que ambos sectores resultan especialmente vulnerables en un territorio alejado de los grandes mercados, dependiente del exterior y con sobrecostes estructurales vinculados a la insularidad.

La norma se justifica, como reiteró Cabello, en la evolución del conflicto en estas más de cinco semanas y por su repercusión inmediata sobre variables clave para la economía canaria. La subida de la energía, de los combustibles y del transporte no solo afecta al consumo diario, sino también a sectores estratégicos como el turismo, la industria, la agricultura y la distribución comercial. En ese escenario, el Gobierno defiende que el decreto permite activar un "escudo" económico y social adaptado a la realidad del Archipiélago.

El presidente Fernando Clavijo (i) y el ministro Ángel Víctor Torres tras el encuentro que mantuvieron e 30 de marzo. / E.D. / L. P.

Cláusula canaria

Junto a ello, el Ejecutivo vuelve a reclamar que las futuras medidas estatales incorporen una "cláusula canaria" que permita modular las políticas públicas de acuerdo con las condiciones específicas de las Islas. La petición responde a la necesidad de que las respuestas a crisis de alcance nacional o internacional tengan en cuenta, desde su diseño, la singularidad económica y fiscal del territorio canario.

"Las medidas podrían ser mucho más ambiciosas pero tenemos las manos atadas por la aplicación de la regla de gasto, podríamos disponer de 1.600 millones más", insistió Cabello.

Con esta batería de actuaciones, Canarias busca ganar margen frente a una crisis que ya empieza a sentirse en los costes empresariales y en la economía doméstica. La filosofía del decreto es doble: aliviar de forma inmediata la presión sobre familias y profesionales y proteger, al mismo tiempo, a sectores que resultan clave para el abastecimiento, el empleo y la estabilidad productiva del Archipiélago.