Pinza Canarias-Euskadi contra establecer "líneas rojas" en la cogestión de los aeropuertos

El Gobierno de Canarias elevó de nuevo este lunes el tono frente al Estado en plena antesala de la reunión bilateral prevista para este viernes y lo hizo con un mensaje nítido: las Islas no aceptarán que el Estado marque de antemano los límites de la negociación sobre los aeropuertos. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, rechazó que el Gobierno central pretenda imponer "líneas rojas" justo cuando Canarias reclama abrir una negociación para tener presencia efectiva en la gestión aeroportuaria. Y lo hizo en una posición claramente alineada con la defensa que el lehendakari, Imanol Pradales, hizo tras el acuerdo alcanzado el 27 de marzo por Euskadi con el Estado.

Cabello dejó claro que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo no acude a la cita para una "simple foto política" ni para asumir un marco ya cerrado desde Madrid, sino para exigir una negociación real que permita a Canarias tener "voz y voto" en unas infraestructuras que resultan estratégicas para el Archipiélago, como aseguró el propio Pradales tras su cita en Moncloa.

La crítica del portavoz iba dirigida de forma directa al expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por tratar de rebajar el alcance del debate incluso antes de que ambas partes se sienten en la mesa. Torres afirmó tras el encuentro entre que Canarias puede aspirar a un acuerdo similar al alcanzado por Euskadi, aunque matizando de inmediato que lo pactado con el País Vasco "no es la cogestión" de los aeropuertos.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno- / Europa Press

Irrenunciable

Según señaló, se trata de un órgano bilateral, con presencia paritaria y mayor capacidad para el gobierno autónomo, pero siempre dentro del respeto a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa estatal y reitera por activa y por pasiva en los últimos días que "no es verdad" que se haya aprobado ninguna cogestión aeroportuaria con comunidad autónoma alguna.

Esa es, precisamente, la tesis que Cabello rechaza porque en el fondo, la discrepancia no es terminológica, sino política: mientras Torres pone el acento en delimitar lo que no es posible, Cabello subraya lo que Canarias considera "irrenunciable".

Cabello critica que Torres trate de rebajar el alcance de la cumbre del día 10 antes de que ambas partes se sienten

"La realidad es que las decisiones se toman en el Consejo de Administración de Aena, donde no está representada la comunidad autónoma, que debe participar en la definición de prioridades, esto no es solo un debate político es un mandato legal incluido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía", insistió Cabello.

Aunque el protagonismo contra la cogestión ha sido de Torres en las últimas semanas, lo cierto es que fue el Ministerio que dirige Óscar Puente el primero que trasladó al Archipiélago su oposición a esta medida: "Estamos abiertos a la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales y políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario".

El presidente Pedro Sánchez y el lehendajkario Imanol Pradalesen la reunión que mantuvieron el 27 de marzo en Moncloa / Efe

REF y fondos MMR

La reunión bilateral de este viernes en la sede de Presidencia de la capital tinerfeña, pendiente todavía de que el Consejo de Ministros confirme este martes el nombramiento de una nueva secretaria de Estado de Política Territorial, abordará también otros dos asuntos relevantes para Canarias: el control de la gestión de los incentivos fiscales del REF y la prórroga de los fondos europeos MRR destinados a proyectos energéticos.

Cabello explicó que la tramitación relativa al REF avanza con lentitud, mientras que en el ámbito energético el Ejecutivo autonómico espera que el Estado "prorrogue a Canarias los plazos que se dió a sí mismo y no nos aplique la ley del embudo".