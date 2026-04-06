Récord de multas de tráfico en Canarias: los agentes ponen una sanción cada dos minutos

Un vehículo fue multado cada dos minutos en Canarias en 2025. El Archipiélago cerró el pasado año con un nuevo récord de sanciones en sus carreteras hasta alcanzar un total de 271.778 multas. La cifra supone un incremento del 25% con respeto a los datos que anotó la Dirección General de Tráfico (DGT) en su ‘Anuario Estadístico General’ en el ejercicio anterior. Esta alza se produce en un contexto de mayor densidad de vehículos, de ampliación de la red de carreteras y del desarrollo tecnológico en los sistemas de control y vigilancia, lo que se traduce en una mayor capacidad de detección de infracciones.

La cifra de sanciones registrada en 2025 no solo marca un máximo histórico, sino que confirma una tendencia de crecimiento sostenido desde 2023. Aquel año se contabilizaron ya 198.648 denuncias, cifra que aumentó en 2024 hasta las 214.825. De hecho, antes del retroceso registrado en 2023, cuando las multas descendieron en 26.425 respecto a 2022, no se había producido ninguna bajada en el número de sanciones en la última década. Para encontrar un descenso similar hay que remontarse a 2015, cuando se contabilizaron 47.480 multas menos que el año anterior.

Hace una década, el número total de denuncias se situaba en 120.028, muy por debajo de los niveles que se registran en la actualidad. La comparación permite medir con claridad la magnitud del incremento producido en estos años, en paralelo además al crecimiento del parque de vehículos. En este periodo, las denuncias en las carreteras han aumentado un 56%, mientras que el volumen de vehículos ha pasado de 1,5 millones a rozar ya los dos millones, con 1,92 millones contabilizados en 2024, según los últimos datos de la DGT. El escenario dibuja así una doble tendencia: más vehículos en circulación y, al mismo tiempo, un notable aumento de las sanciones.

En perspectiva con el conjunto nacional

En el conjunto nacional, la tendencia es la misma. El volumen de denuncias tramitadas en España volvió a situarse en niveles muy elevados y superó con holgura la barrera de los cinco millones, hasta alcanzar un total de 6.106.354 multas. Esta cifra, además, no incluye las denuncias formuladas en Cataluña y el País Vasco, comunidades en las que la competencia en materia de tráfico está transferida, por lo que el alcance real del volumen sancionador es todavía mayor.

Traducido a una escala más cercana, esas 6.106.354 denuncias equivalen a una media de 16.730 multas al día, cerca de 700 cada hora y alrededor de 12 cada minuto. Es decir, prácticamente cada cinco segundos se formula una denuncia en algún punto de la red viaria estatal. En el Archipiélago la proporción sigue siendo igualmente significativa, eso sí, adaptada al territorio limitado que tienen las Islas, pero con la agravante de la importante densidad de su población y parque de vehículos. Las 271.778 multas contabilizadas se traducen en una media de 744 denuncias al día, 31 cada hora y en torno a dos por minuto.

Y, ¿qué conductas son las que más se sancionan? La DGT recoge una extensa lista con infracciones más o menos conocidas que pueden acarrear desde una sanción económica hasta la retirada de puntos del permiso de conducir. Entre todas ellas, la más frecuente sigue siendo el exceso de velocidad, una infracción detectada en gran medida a través de radares fijos, ya sea instalados en puntos concretos o en tramos de control.

Radares fijos

En las Islas, precisamente, los radares fijos detectaron el año pasado a alrededor de 114.000 conductores infractores. Tres de los dispositivos que más sanciones imponen en el Archipiélago se reparten entre Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. En Tenerife, el radar situado en el kilómetro 0 de la TF-13, en la conocida Vía de Ronda, formuló unas 9.500 denuncias durante 2024.

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Por su parte, en Gran Canaria, el dispositivo que más multas registró se encuentra en la GC-1 en sentido sur, a la altura del punto kilométrico 42, poco antes de la salida hacia Playa del Inglés, con un total de 11.400 sanciones. Sin embargo, el radar más activo está en Lanzarote, en la LZ-67, donde alcanzó las 25.400 multas. Este dispositivo ocupa, además, el puesto número 15 entre los radares que más sancionan en todo el país y ha multiplicado por ocho su actividad en apenas un año.