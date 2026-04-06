Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 37 migrantes a unas 41 millas de Lanzarote
Tres personas fueron trasladadas al hospital
Europa Press
Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este lunes una neumática con unos 37 migrantes en su interior, entre los que había cuatro mujeres, a unas 41 millas al noreste de Lanzarote. Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas buscaba a la embarcación irregular desde la noche de este domingo tras informarse de su salida desde Tan Tan, en Marruecos.
De esta manera, fue durante la mañana de este lunes cuando el avión Sasemar 103 localizó a la neumática a unas 41 millas de la isla de Lanzarote.
Hasta el lugar se trasladó entonces la Guardamar Polimnia, que interceptó a los 37 migrantes para su posterior traslado al Muelle de Arrecife.
Atención médica
Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha explicado que, una vez en tierra, todos ellos fueron asistidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos, siendo necesario el traslado de tres personas hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.
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