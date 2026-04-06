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Salvamento rescata a 37 migrantes de una patera localizada en aguas cercanas a Lanzarote

El rescate es el cuarto de este tipo en Canarias desde el pasado Viernes Santo tras los desembarcos en El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura

Imagen de archivo en la que los servicios sanitarios atienden en Puerto Naos (Arrecife) a migrantes llegados en cayuco a Lanzarote.

Imagen de archivo en la que los servicios sanitarios atienden en Puerto Naos (Arrecife) a migrantes llegados en cayuco a Lanzarote. / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha socorrido en la mañana de este lunes a 37 inmigrantes que viajaban en una patera en aguas cercanas a Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

Los ocupantes de la patera están siendo trasladados por Salvamento Marítimo a Puerto Naos, donde se espera que lleguen sobre las 11:45 horas (hora canaria).

La cuarta embarcación desde el Viernes Santo

Se trata de la cuarta embarcación precaria que llega desde las costas africanas a Canarias desde el pasado viernes, cuando Salvamento escoltó a un cayuco con 150 personas a bordo hasta el puerto de La Restinga (El Hierro).

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Posteriormente, fueron auxiliadas dos pateras en las que viajaban 94 personas: una fue socorrida el sábado cuando navegaba al sur de Gran Canaria con 47 inmigrantes, y la otra al sureste de Fuerteventura con otros tantos migrantes.

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