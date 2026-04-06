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El tiempo da un giro en Canarias: menos calor y nubes en varias islas

Canarias amanece este lunes con intervalos nubosos y temperaturas a la baja, con posibilidad de lluvias débiles en zonas del interior de las islas montañosas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Predicción del tiempo en Canarias del 2-7 abril 2026

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias inicia este lunes con intervalos nubosos y un descenso de las temperaturas, en una jornada en la que no se descartan lluvias débiles en zonas de interior de las islas montañosas y viento del noroeste, según la Aemet.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Poco nuboso al inicio, tendiendo a nuboso desde el mediodía. No se descartan lluvias débiles en zonas de interior. Temperaturas en descenso, especialmente en medianías.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 17/21

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y oeste. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas, más acusado en interior. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 17/25

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas. Viento del noroeste con rachas fuertes a primeras horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 17/25

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde en el norte y este, donde podrían registrarse lluvias ocasionales. Temperaturas en descenso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 16/22

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad por la tarde y posible lluvia débil en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso en el norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 16/22

LA PALMA

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y este por la tarde. Posibles lluvias débiles en interior. Temperaturas en descenso.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 16/20

EL HIERRO

Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en interior durante la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en el norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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