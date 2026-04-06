El tiempo da un giro en Canarias: menos calor y nubes en varias islas
Canarias amanece este lunes con intervalos nubosos y temperaturas a la baja, con posibilidad de lluvias débiles en zonas del interior de las islas montañosas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Canarias inicia este lunes con intervalos nubosos y un descenso de las temperaturas, en una jornada en la que no se descartan lluvias débiles en zonas de interior de las islas montañosas y viento del noroeste, según la Aemet.
Previsión por islas :
GRAN CANARIA
Poco nuboso al inicio, tendiendo a nuboso desde el mediodía. No se descartan lluvias débiles en zonas de interior. Temperaturas en descenso, especialmente en medianías.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 17/21
LANZAROTE
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte y oeste. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas, más acusado en interior. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte a primeras horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 17/25
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios en mínimas y descenso en máximas. Viento del noroeste con rachas fuertes a primeras horas.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 17/25
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por la tarde en el norte y este, donde podrían registrarse lluvias ocasionales. Temperaturas en descenso.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 16/22
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con mayor nubosidad por la tarde y posible lluvia débil en zonas de interior. Temperaturas en ligero descenso en el norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16/22
LA PALMA
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y este por la tarde. Posibles lluvias débiles en interior. Temperaturas en descenso.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16/20
EL HIERRO
Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en interior durante la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en el norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 12/18
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