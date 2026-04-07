Air Canadá conectará Canarias con Toronto y Montreal con vuelos directos a partir de octubre

La conectividad aérea de Tenerife da un paso decisivo en su estrategia internacional con la llegada de nuevos vuelos directos entre Canadá y la isla. La aerolínea de bandera canadiense, Air Canada, comenzará a operar rutas sin escalas desde Toronto y Montreal a partir del mes de octubre, una iniciativa que consolida el posicionamiento del destino en el mercado norteamericano y abre nuevas oportunidades para el turismo en Canarias.

Esta nueva operativa, centrada en la temporada de invierno, se prolongará inicialmente hasta abril y supone un refuerzo clave en la estrategia de diversificación turística de Tenerife. La conexión directa con dos de las principales ciudades de Canadá facilita no solo la llegada de viajeros de ese país, sino también el acceso desde múltiples puntos de Estados Unidos gracias a las conexiones aéreas internas.

La incorporación de estas rutas responde a una tendencia creciente en el turismo hacia Tenerife desde Norteamérica. En los últimos años, el Archipiélago ha experimentado un aumento significativo en la llegada de visitantes procedentes tanto de Canadá como de Estados Unidos.

Los datos reflejan esta evolución: más de 38.000 viajeros norteamericanos visitaron la isla en el último año, con un crecimiento especialmente notable del mercado canadiense. Este incremento no es casual, sino el resultado de una estrategia sostenida para atraer a un perfil de turista que busca experiencias diferenciadas.

El visitante norteamericano destaca por su interés en la naturaleza, la gastronomía local y el patrimonio cultural, así como por su sensibilidad hacia la sostenibilidad. En este contexto, Tenerife se posiciona como un destino competitivo frente a otros enclaves turísticos internacionales, ofreciendo un equilibrio entre ocio, autenticidad y respeto medioambiental.

Responsables institucionales insisten en que esta nueva conexión aérea supone la consolidación de un objetivo estratégico: atraer a un visitante de mayor valor añadido, con mayor capacidad de gasto y una estancia media más prolongada.

¿Cuándo?

La programación de los vuelos directos entre Canadá y Tenerife se estructura en dos rutas principales que conectarán el aeropuerto de Tenerife Sur con las ciudades de Toronto y Montreal.

Toronto – Tenerife:

La operativa comenzará el 25 de octubre , con dos frecuencias semanales. Los vuelos saldrán hacia Tenerife los jueves y domingos, mientras que los trayectos de regreso a Canadá se realizarán los lunes y viernes.

, con dos frecuencias semanales. Los vuelos saldrán hacia Tenerife los jueves y domingos, mientras que los trayectos de regreso a Canadá se realizarán los lunes y viernes. Montreal – Tenerife:

Esta conexión arrancará el 31 de octubre, con una frecuencia semanal. El vuelo partirá hacia la isla los sábados y regresará a Canadá los domingos.

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En total, la compañía ofrecerá tres frecuencias semanales, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los viajeros y facilitará la planificación de estancias tanto vacacionales como de larga duración.