El auge del turismo pone a Canarias en el radar de la inversión extranjera

Canarias selló un 2025 impecable en lo que a las cifras turísticas se refiere. El número de viajeros volvió a alcanzar cifras récord y la facturación del sector se incrementó un 7% sobre la registrada en el anterior ejercicio que ya anotó un máximo histórico. Estos buenos datos y las excelentes perspectivas que la principal industria del Archipiélago arrojaba para este año –antes de que las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump dilapidaran cualquier previsión a nivel global tras su ataque a Irán– provocaron que las Islas entrasen en el radar de los inversores internacionales. De manera que el capital extranjero que llegó en 2025 a Canarias se convirtió en el más cuantioso jamás registrado en la región. A lo largo de todo el año, las empresas extranjeras destinaron a inversiones en las Islas un total de 327 millones de euros.

Un número que dicho en frío puede desorientar. ¿Es mucho o poco? Pero que si se compara con lo cosechado en este mismo ámbito en los años anteriores destierra cualquier tipo de duda. Esos 327 millones de euros que llegaron a Canarias procedentes del extranjero en forma de inversión no son solo la mayor cantidad registrada en la historia, sino que, además, ha duplicado lo cosechado tan solo un año antes. Es decir, la inversión extranjera en las Islas se ha multiplicado por dos en solo doce meses. De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, en 2024 el tejido productivo de la Comunidad Autónoma recibió una inyección de 138 millones de euros de capital foráneo. Lo que supone que el año pasado la inversión aumentó en 189 millones de euros. Y hay que remontarse al año 2004 para encontrar una cifra tan abultada como la de 2025.

Y, además, la grandísima mayoría de ese capital, hasta 318,3 millones, es inversión en capital o patrimonio, es decir, inversión efectiva. Solo el resto es financiación intragrupo, que es una inversión de escaso, o ningún, impacto socioeconómico. Con lo que se puede decir que el grueso de esa cantidad sí que va a tener un impacto real en la economía del Archipiélago.

Caída nacional

Y este sustancioso incremento en la región se da en un contexto en el que retrocede a nivel nacional. La caída de la inversión extranjera alcanza el 21,8% en el conjunto de España, que registra el peor año desde la pandemia pese al imán de los fondos europeos. Aunque, como ocurre también en el caso del Archipiélago, en inversión extranjera existen años dopados y otros que no lo son tanto, debido a que un año pueden cerrarse grandes operaciones que acaben distorsionando los datos.

Aunque, eso sí, no se debe perder la perspectiva, Canarias no está ni de lejos entre las regiones españolas que acumulan una inversión extranjera más abultada. Tan solo seis comunidades autónomas anotaron en 2025 la llegada de menos capital que las Islas. Pero, el año pasado el Archipiélago sí que logró desbancar a la otra autonomía en la que el turismo tiene, al menos, un peso similar en el conjunto de su economía: Baleares. La inversión extranjera que llegó al otro archipiélago español alcanzó los 306,3 millones de euros, o lo que es lo mismo, el tejido productivo canario recibió 21,1 millones de euros más. Un sorpasso de Canarias que desde el año 1993 solo había ocurrido en contadas ocasiones.

Hoteles

Pero si se echa un vistazo más pormenorizado a dónde van a parar esos millones que llegan a Canarias procedentes de la inversión extranjera, queda fuera de toda duda que es la actividad turística la que genera un mayor interés. Hasta 203 millones del total van a parar a los alojamientos hoteleros. Dicho de otra manera, seis de cada diez euros que recibe del extranjero el tejido productivo canario se invierte en estos establecimientos de la industria turística.

Pero existe otro sector en el que los inversores extranjeros también han puesto el ojo y se ha convertido en el segundo que acapara una mayor cantidad de capital y es el de la vivienda. El vertiginoso aumento de los precios, unido a la alta demanda, tanto extranjera como de los residentes, ha provocado que el dinero que llega de fuera para nutrir esta actividad suba como la espuma. Solo el año pasado la actividad del alquiler recibió 65,6 millones de euros de capital foráneo en Canarias. Tras esto, con 15 millones de euros, los servicios inmobiliarios son el tercer sector en el que la inversión extranjera ha sido más cuantiosa en el pasado ejercicio.

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Pero, ¿cuál es el país desde donde más se invirtió en Canarias el año pasado? Noruega y Grecia ocupan las primeras posiciones. Del primero llegaron en 2025 123,6 millones de euros, mientras los griegos invirtieron 64 millones de euros. Estados Unidos, Alemania, Italia y Dinamarca también superaron los 10 millones de inversión en el Archipiélago en 2025.