Buscan voluntarios para la visita del Papa León XIV a Canarias: sigue abierta la inscripción para apoyar los actos en las Islas

La visita del Papa León XIV a Canarias mantiene abiertas sus vías de participación ciudadana y eclesial a poco más de dos meses de una cita que aspira a movilizar a miles de personas en distintos puntos de España. Mientras Barcelona ya ha cerrado el registro de voluntarios por haber cubierto sus necesidades organizativas, en Canarias y Madrid continúa activo el proceso de inscripción para quienes quieran colaborar en la preparación y desarrollo de los actos previstos durante el viaje apostólico.

La convocatoria tiene un peso especial en el Archipiélago. No solo porque la organización sigue reclamando apoyo, sino porque el paso del Pontífice por las Islas se presenta como uno de los momentos más simbólicos de su agenda española. La Santa Sede confirmó a finales de febrero que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026, con escalas en Madrid, Barcelona y Canarias, y precisó además que en el tramo canario visitará Tenerife y Gran Canaria.

En este contexto, el llamamiento a sumar voluntarios cobra relieve por una razón evidente: la acogida de un Papa exige una infraestructura humana amplia, coordinada y flexible. La web oficial del viaje mantiene habilitado el formulario para Canarias, donde se puede colaborar en tareas de preparación, apoyo logístico durante los actos y aportaciones en especie, como transporte, servicios, materiales o conocimientos profesionales. Esa misma plataforma recuerda que, en el caso de Barcelona, el cupo ya está completo y “no hacen falta más manos”, mientras que en Madrid también sigue abierta la participación ciudadana.

Hay un detalle importante que conviene aclarar para evitar confusiones. Algunas informaciones difundidas en las últimas horas arrastran una referencia a junio de 2025, pero tanto la Santa Sede como la web oficial del viaje sitúan la visita en junio de 2026. El calendario confirmado establece la estancia en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11, y el cierre del viaje en Canarias del 11 al 12 de junio de 2026.