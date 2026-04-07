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Un cayuco con 169 migrantes, siete de ellos menores, llega por sus propios medios a El Hierro

La embarcación, en la que también viajaban 15 mujeres, arribó este martes al puerto de La Estaca tras siete días de travesía desde Gambia

Un cayuco entra en el Puerto de La Estaca, en El Hierro

Un cayuco entra en el Puerto de La Estaca, en El Hierro

La Provincia

EFE

Valverde (El Hierro)

Un cayuco con 169 personas a bordo, entre ellas siete menores, ha arribado este martes por sus propios medios al puerto de La Estaca (El Hierro), donde, tras su desembarque, fueron atendidas por los equipos sanitarios y de emergencia a pie de muelle.

Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

De acuerdo con la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 169 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 15 mujeres y siete menores de edad.

Una travesía de siete días desde Gambia

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Sami (Barra), Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakri, Guinea-Bisau, Sierra Leona y Nigeria.

Noticias relacionadas y más

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

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