El Gobierno central declara Canarias zona afectada por emergencia tras el paso de Therese

Gran Canaria, Tenerife y La Gomera han sido declaradas zonas afectadas por una emergencia de protección civil a razón del paso de la borrasca Therese y podrán solicitar ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, como adelantó este lunes Ángel Víctor Torres durante su visita a Valsequillo.

Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno central en una reunión celebrada este martes, en la que se ha reconocido como regiones damnificadas por una catástrofe a territorios de trece Comunidades Autónomas que padecieron daños por las recientes borrascas e incendios forestales entre los pasados 10 de febrero y 30 de marzo.

42 episodios catastróficos

En total, se contabilizó un total de 42 episodios catastróficos, entre los que destacan el paso de los temporales Nils y Therese, así como el incendio de la semana pasada en Sierra Espuña, Murcia. Este acuerdo habilita a los diferentes departamentos ministeriales para establecer subvenciones y ayudas económicas para que los afectados por estas emergencias puedan recuperarse de los daños materiales y personales sufridos. Concretamente, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia son las trece comunidades incluidas en el convenio.

Según un documento emitido por el Ministerio del Interior, las ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; en bienes de las corporaciones locales y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para hacer frente a la emergencia.

Otras subvenciones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, agregó que, además de estas ayudas, "prevé fondos" para "reparar infraestructuras municipales, redes viarias provinciales e insulares y el resto de infraestructuras públicas". De igual manera, se está estudiando la aprobación de una exención de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico en trámites como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y por expedición del DNI.

A raíz de la declaración como zona afectada por una emergencia, el del Interior no es el único departamento ministerial habilitado para ejecutar ayudas económicas. El Ministerio de Hacienda podría reportar beneficios fiscales como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas y los de Trabajo y Economía Social podrán impulsar medidas laborales como bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.

Por su parte, el de Política Territorial está habilitado para gestionar ayudas a las corporaciones locales a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados y el de Agricultura y Pesca podrá conceder subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura. En general, todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zonas de actuación especial todas las incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros.

Los daños generados en infraestructuras y bienes públicos y privados justifican, según el comunicado emitido por el Gobierno, la intervención de la Administración General del Estado "con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria", a modo de complementar las actuaciones que tienen encomendadas las administraciones públicas de cada territorio en el ejercicio de sus competencias.

Otras emergencias

Además de los fenómenos meteorológicos adversos provocados por Nils y Therese, así como episodios de inundaciones, vientos fuertes, fenómenos costeros e inclemencias invernales, durante el periodo incluido en este acuerdo se han producido otras emergencias de protección civil. El escrito recoge incendios y otros incidentes en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y episodios de contaminación que motivaron la activación de los correspondientes planes de protección civil y la adopción de medidas y protección a la población.

Entre los 42 episodios recogidos figuran dos comunicados al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) posteriores al 10 de febrero, pero que corresponden a un periodo procedente según el Consejo de Ministros, en las provincias de Burgos y León. De esta manera, declaran que "buscan garantizar la adecuada cobertura de los territorios afectados en fase de recuperación de la emergencia".