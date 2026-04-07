La Guardia Civil lo confirma: la multa de la DGT que pueden recibir los conductores canarios tras Semana Santa y busca vaciar sus cuentas bancarias

La Operación Semana Santa 2026 ha llegado a su fin tras varios días de desplazamientos, las familias han disfrutado de unos días de desconexión pero ya toca regresar a la rutina. Los excesos de velocidad son unas de las multas más frecuentes en los periodos vacacionales, una infracción sancionada económicamente y en los casos más graves con perdida de puntos.

La Guardia Civil ha alertado a los conductores a través su cuenta oficial en X sobre los fraudes a los que se enfrentan tras los desplazamientos de Semana Santa. "Tras periodos vacacionales como Semana Santa, te pueden llegar mensajes texto fraudulentos que suplantan a la DGT, con el fin de sustraer datos personales".

Una estafa muy común tras los periodos vacacionales

"Se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal de los usuarios. Para ello, ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente, en los que, bajo cualquier excusa, solicitan al usuario que acceda a un enlace facilitado en el propio mensaje o que se descarguen algún fichero malicioso", explican desde el INCIBE.

Este fraude suplanta a la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante correos electrónicos y mensajes de texto, utilizando mensajes, con tono de urgencia, que informa de una multa pendiente y solicitan que se realice el pago lo más pronto posible. Solicitan a la víctima efectuar un pago para evitar un recargo y pagar un 50% menos del importe.

Además, estos mensajes incluyen un enlace que redirigen a páginas web que imitan la oficial de la DGT donde se les solicita que completen varios formularios con diferentes datos personales y finalmente con los datos de su tarjeta de crédito para realizar el pago de esa supuesta multa. Ahí es donde esta el fraude, una vez accedes al enlace e introduces los datos ya no hay vuelta atrás.

¿Qué deben hacer las víctimas?

Desde el INCIBE lanzan una serie de pautas para que quienes hayan proporcionado datos personales y bancarios:

Informar a tu banco para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias

para que te indique los pasos a seguir para proteger las cuentas bancarias Guardar todas las evidencias para poder utilizarlas y demostrar la estafa

para poder utilizarlas y demostrar la estafa Denunciar la estafa ante la Policía Nacional o Guardia Civil, presentando las pruebas recopiladas.

Recuerda que la DGT no notifica las multas por mensaje

Los agentes recuerdan que Tráfico solo comunica sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas, nunca informa sobre las sanciones ni expedientes por correos electrónicos o SMS.

Las víctimas deben denunciar este tipo de estafas ante la Policía Nacional o Guardia Civil para que puedan alertar al resto de ciudadanos e intentar poner fin a este tipo de fraudes.