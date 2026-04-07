Inclusión alimentaria en los centros educativos de Canarias

Alergias alimentarias, intolerancias, celiaquía, diabetes o necesidades específicas derivadas de condiciones médicas o culturales forman parte del día a día en los centros educativos. Una diversidad creciente que obliga a repensar los comedores escolares no solo como un servicio, sino como un espacio de inclusión. En Canarias, donde miles de estudiantes utilizan a diario el servicio de comedor escolar, avanzar hacia una verdadera inclusión alimentaria significa asegurar que todos puedan comer con seguridad, sin riesgo para su salud y sin sentirse diferentes. Y esto es lo que propone Albi Canarias.

Una diversidad que ya está en las aulas

En muchos centros, la presencia de alumnado con necesidades alimentarias específicas ya no es algo puntual, sino estructural. En un mismo comedor pueden coincidir varios casos que requieren menús diferenciados, protocolos específicos y una atención constante.

Porque no se trata únicamente de retirar un ingrediente del plato. La adaptación de menús implica control exhaustivo de alérgenos, prevención de la contaminación cruzada y una coordinación constante entre cocina, monitores, familias y centros. Un fallo puede tener consecuencias graves. Pero hacerlo bien tiene un impacto mucho más amplio: permite que todos los alumnos compartan el mismo espacio, el mismo momento y una experiencia común.

Comer con seguridad, aprender en igualdad

El comedor escolar es un espacio educativo en sí mismo. En él se aprenden hábitos, se construyen relaciones y se refuerza la convivencia. Por eso, cuando un niño o niña no puede participar con normalidad —porque su menú es improvisado, limitado o inseguro— se genera una situación de desigualdad que va más allá de la alimentación. “La experiencia nos demuestra que el comedor es una prolongación natural del aula. Lo que se trabaja por la mañana continúa después, con las mismas normas y el mismo enfoque educativo”, explica Alba María Guerra Molina, directora del CEIP Puerto Cabras.

La inclusión alimentaria implica que todos los alumnos compartan el mismo espacio, el mismo momento y una experiencia lo más similar posible, adaptada a sus necesidades pero sin estigmatización. Garantizar esto tiene un impacto directo en el bienestar emocional del alumnado y en su desarrollo social. Comer tranquilos, sin miedo y sin sentirse “diferentes”, también es salud.

El papel clave de la gestión especializada

Para responder a esta complejidad, los centros educativos necesitan apoyarse en servicios de restauración colectiva que integren la seguridad alimentaria como eje central. Por esta razón, Albi Canarias trabaja con protocolos específicos que contemplan diseño de menús personalizados, supervisados por equipos de nutrición; identificación y trazabilidad de ingredientes, con control exhaustivo de alérgenos; formación continua del personal de cocina y monitores, clave para evitar errores; protocolos de manipulación diferenciada para reducir el riesgo de contaminación cruzada; y, sobre todo, coordinación con familias y centros educativos, para adaptar cada caso de forma individualizada.

“La cercanía del equipo y su capacidad de respuesta marcan la diferencia. Muchas veces no solo responden, sino que se adelantan a situaciones relacionadas con dietas, alergias o necesidades específicas, lo que nos permite trabajar con tranquilidad”, señala la directora del centro.

Este enfoque permite no solo cumplir con la normativa vigente, sino anticiparse a las necesidades y ofrecer soluciones seguras, equilibradas y sostenibles.

Esa anticipación es, precisamente, uno de los factores que más valoran los centros educativos, y uno de los aspectos diferenciales de Albi Canarias. Saber que detrás del servicio hay un equipo que conoce cada caso, que mantiene contacto directo con las familias y que actúa con rapidez ante cualquier incidencia aporta confianza y estabilidad en el día a día.

Más allá de la normativa

Aunque la normativa en materia de alérgenos ha avanzado en los últimos años, el desafío va más allá del cumplimiento legal. El verdadero objetivo es construir un modelo de comedor escolar capaz de integrar la diversidad como algo natural, no como una excepción.

Esto implica no solo adaptar menús, sino también formar a los equipos, sensibilizar al alumnado y trabajar de forma coordinada con las familias. La inclusión alimentaria no puede depender de soluciones improvisadas, sino de sistemas bien estructurados y sostenibles en el tiempo.

Educar en salud desde la infancia

El Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, pone el foco en la importancia de la alimentación como uno de los pilares del bienestar. En el caso de la infancia, ese aprendizaje comienza en espacios cotidianos como el comedor escolar, donde no solo se adquieren hábitos saludables, sino también valores.

Aprender a respetar los tiempos de los demás, conocer nuevos alimentos, valorar el origen de lo que se consume o convivir en un entorno compartido forma parte de la educación tanto como cualquier asignatura.

Y en ese proceso, garantizar que nadie quede fuera es fundamental.

Un reto de presente… y de futuro

La inclusión alimentaria no es una tendencia puntual, sino una necesidad estructural que seguirá creciendo en los próximos años. El aumento de diagnósticos y la mayor concienciación social apuntan a un escenario donde la personalización será cada vez más relevante.

Responder a este reto implica compromiso, coordinación y una mirada que sitúe a la infancia en el centro. Porque, al final, algo tan cotidiano como sentarse a la mesa también puede ser una forma de construir igualdad.