José Montelongo, director de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias: "La escuela está en pleno proceso de digitalización"

¿Qué ha significado este año para la ESSSCAN?

Tenemos que tener en cuenta que la ESSSCAN, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, es una entidad incluida en la Consejería de Sanidad para formar al personal del Servicio Canario de Salud (SCS) y parte del personal de la Consejería de Bienestar Social. En ese sentido, podemos estar hablando de casi 38.000 personas del Archipiélago. Ya no es sólo este 2025: en los tres últimos años hemos ido viendo cómo vamos creciendo, tanto en el número de cursos formativos como en el número de personas que, finalmente, se certifican. Estamos muy contentos de que nuestro trabajo se vaya consolidando en este aumento. Hemos dado también pasos muy importantes dentro de la escuela con la formación online, un factor clave para llegar a las ocho islas.

¿Qué hito destacaría de este 2025?

Hemos hecho un hincapié importante en el tema de la salud mental. Hemos implementado la formación en un ámbito tan sensible como este, organizando jornadas en diferentes islas relacionadas con toda esta patología: desde la prevención de la conducta suicida hasta la patología dual. Destacamos la Escuela Preventiva, un proyecto itinerario formativo en prevención y promoción de la salud que, para este 2026, amplía su formación con siete acciones en las que una de sus líneas prioritarias es reforzar la atención a la salud mental de la población joven; y la Escuela de Pacientes, en la que, de forma altruista, pacientes formados enseñan a otros que pasan por su misma situación a gestionar su salud y mejorar su calidad de vida.

¿Alguno más?

También hemos potenciado la enseñanza relacionada con la inteligencia artificial, con el primer convenio nacional con dos grandes del sector como son Microsoft y Founder, que llega de forma online para más de 38.000 personas del SCS. Finalmente, la 'tercera pata' han sido los acuerdos con los cabildos y ayuntamientos que han solicitado que la ESSSCAM certifique la formación de los profesionales.

¿Cómo afrontan la falta de personal sociosanitario?

En la ESSSCAN también hemos incidido en esta cuestión. Tanto el Gobierno de Canarias como los Cabildos nos han emitido solicitudes para diferentes tipos de formaciones, como puede ser el caso de los cuidadores de personas dependientes. Nos hemos reunido con la Directora General de Empleo para trasladarle un proyector formativo relacionado con la formación de estos profesionales, que muchas veces realizan su labor con poca cualificación. Poner en marcha de aquí a final de año este tipo de formaciones es uno de nuestros objetivos para este 2026, porque una de las herramientas para combatir la falta de personal es la oferta formativa. Muchas veces la gente no opta a estos puestos al buscar la formación y no encontrarla, sobretodo en las islas menores, por lo que hemos apostado por la modalidad semipresencial para hacerla más accesible.

Se ve una gran apuesta por la modalidad online y semipresencial.

Totalmente. Para este 2026 destacamos que estamos en pleno proceso de transformación digital de la escuela. Es un pilar para este año. Hemos hecho un encargo al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para actualizar nuestras plataformas y aplicativos para que sean más accesibles y todo el mundo tenga menos problemas para acceder, da igual en qué isla esté, e incluso la posibilidad de tener cursos disponibles durante todo el año y no durante ciertos momentos específicos.

¿Está enfocado sólo al Archipiélago?

También es una herramienta para democratizar el conocimiento con aquellas comunidades autónomas que tienen su propio ente formativo en el ámbito socio-sanitario y que podamos aprender las unas de las otras. Por ejemplo, nos hemos reunido con el Consorcio para la Formación de Cataluña para ofertar estudios en colaboración. Abrir vías de colaboración con otras comunidades y el resto de escuelas de Canarias es algo que tenemos en mente para este año.

También permite la internacionalización de la ESSSCAN.

Exacto. Hemos potenciado la colaboración con países de nuestro entorno, del continente africano, y tenemos varios proyectos en mente para llevar a cabo. Nuestra última experiencia fue muy positiva, hace cosa de un año en Cabo Verde, donde formamos a su personal sanitario gracias a los fondos Next Generation. Viajamos presencialmente, les entregamos las certificaciones y visitamos sus centros hospitalarios. Es gratificante que países de nuestro entorno se puedan beneficiar de nuestra formación. En este 2026 tenemos proyectos que están pendientes de aprobación para desarrollar en Gambia y en Mauritania.

¿Qué destacaría en los próximos meses?

Presentaremos, posiblemente el próximo mes de mayo, el plan formativo para este 2026. Entre otras cuestiones que ya hemos mencionado a lo largo de la entrevista, incluiremos el Diplomado en Salud Pública, que es una parte muy importante dentro de la ESSSCAM al tratarse de 50 plazas que siempre se llenan. En nuestro caso, somos la única Comunidad Autónoma que lo oferta en la modalidad online, a excepción del trabajo final, cuya defensa es presencial en Gran Canaria y en Tenerife. El año pasado, por ejemplo, tuvimos alumnos que vinieron desde Valencia, el País Vasco o Galicia.

¿Qué lineas comenzadas el año pasado continuarán?

También queremos insistir en la salud mental, bajo la premisa de una directriz de la consejera, Esther Monzón:«Tenemos que cuidar a los que nos cuidan». Finalmente, la inteligencia artificial seguirá teniendo una gran presencia en el plan formativo, así como darle continuidad a la colaboración con los cabildos. Este mes, firmaremos un convenio con el Cabildo de La Gomera para seguir llevando más formaciones al resto de la isla.

¿Cuál es el camino a seguir para continuar creciendo?

Seguir aumentando nuestro horizonte formativo. Hemos iniciado la firma de convenios con instituciones públicas en esta legislatura, algo que se había dejado de hacer, pero también hemos llegado a diferentes acuerdos con entidades del ámbito sanitario, como son los colegios profesionales.

¿Qué pactos han firmado?

Tenemos pactos con los Colegios Oficiales de Médicos y con el de Psicólogos de Tenerife y Gran Canaria, también con los de Fisioterapeutas y Enfermería. También con otros organismos del sector educativo, como la FundaciónECCA, la Universidad de Las Palmas de GranCanaria o la Universidad de La Laguna. Creo que la firma de estos convenios hace que la escuela se convierta en una herramienta pública que se pueda utilizar por todos los organismos, con la ventaja de que toda nuestra formación es acreditada.