Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un martes marcado por la inestabilidad en Canarias, con intervalos nubosos que evolucionarán a cielos cubiertos a lo largo de la tarde y lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías y zonas del norte del archipiélago.

Las precipitaciones serán más probables a partir del mediodía, cuando el aumento de la nubosidad deje un ambiente más cerrado en varias islas. Además, no se descartan aguaceros más intensos en el norte al final del día.

El viento soplará del noroeste con intensidad moderada, girando a norte y aumentando por la tarde con intervalos fuertes e incluso rachas muy fuertes en zonas expuestas. En el mar, se espera marejadilla o marejada que irá a más, con fuerte marejada al final de la jornada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros.

Las temperaturas tenderán a descender ligeramente, sobre todo las máximas y en medianías y zonas altas, donde el ambiente será más fresco. En cumbres de Tenerife incluso podrían registrarse heladas débiles.

LANZAROTE — Nubosidad en aumento y viento más intenso por la tarde

Intervalos nubosos con predominio de cielos más cubiertos en el oeste y norte al inicio. A mediodía se abrirán claros, pero por la tarde volverá la nubosidad con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, sobre todo las máximas. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte con intervalos fuertes.

Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 23

FUERTEVENTURA — Más nubes por la tarde y descenso térmico ligero

Intervalos nubosos, más abundantes en el oeste al inicio. Apertura de claros al mediodía y aumento de la nubosidad por la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas mínimas estables y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, intensificándose por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y viento con rachas fuertes

Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en medianías del norte durante la mañana. Por la tarde, cielos más cubiertos con lluvias débiles a moderadas en el norte. Temperaturas en descenso, más notable en medianías. Viento del noroeste girando a norte con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en extremos.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 21

TENERIFE — Lluvias más probables por la tarde y ambiente más frío en altura

Intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte por la mañana. Desde el mediodía, cielos cubiertos con lluvias débiles a moderadas, especialmente en medianías del norte y este. Temperaturas en descenso en zonas altas, con posibles heladas débiles en el Teide. Viento del noroeste girando a norte con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 22

LA GOMERA — Nubosidad generalizada y lluvias en el norte

Intervalos nubosos con lluvias débiles en medianías del norte durante la mañana. Por la tarde, cielos cubiertos con lluvias más probables en el norte. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste girando a norte con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de la Gomera 17 / 22

LA PALMA — Lluvias extendiéndose al este durante la tarde

Cielos nubosos desde la mañana, con lluvias débiles a moderadas en el norte que se extenderán al este por la tarde. Temperaturas en descenso en el norte y este. Viento del noroeste girando a norte-nordeste con intervalos fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 / 19

EL HIERRO — Cielos cubiertos y lluvias en el norte

Intervalos nubosos con lluvias débiles en medianías del norte durante la mañana. Por la tarde, cielos cubiertos con lluvias más probables en el norte. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste girando a nordeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

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Temperaturas (°C): Valverde 13 / 18