Los médicos canarios amplían la huelga al 27 y 28 de abril

La situación laboral de los profesionales del Servicio Canario de Salud (SCS) continúa en el ojo del huracán. En un comunicado emitido el martes por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) han confirmado que se ampliará la huelga declarada a la sanidad canaria con otro parón más previsto para el martes, 28 de abril, que se suma así al día previo.

Según el escrito, la causa del incremento es la «total indiferencia» de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, al no haber «llamado a negociar al comité de huelga» tras el último preaviso emitido el 28 de marzo, en el que se convocaba huelga para el lunes, 27 de abril. Semca carga también contra el director del SCS, Adasat Goya, alegando que tanto él como la consejera «no se sonrojan» por la repercusión que el cese de la actividad «pueda tener sobre los pacientes», traducido en «más cancelaciones de pruebas, intervenciones y consultas».

El sindicato denuncia que se han «negociado los doce objetivos de huelga a espaldas del legítimo comité» y tildan la acción de «actitud antisindical». En ese sentido, han confirmado que la posición de la sanidad canaria «tendrá una firme respuesta de defensa» desde el sindicato.

También recuerda que la demanda central es la constitución de «una mesa de negociación para el colectivo y Juntas de Personal propias» y denuncian que el coste económico de esta proclama «es de cero euros». En ese sentido, afirman que lo único que necesitan para cumplirlo «es tener capacidad de decisión política» e instan a la consejera a «dirigirse a su superior», el presidente Fernando Clavijo.

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El escrito concluye insistiendo «en su propuesta de diálogo y negociación» y un mensaje de disculpas dirigido a la población canaria, en el que vuelcan la culpabilidad de la suspensión de los servicios a la consejera y el director del SCS: «Son ellos quienes se niegan a negociar», sentencian desde Semca.