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Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por no respetar estas señales de prioridad en los estrechamientos: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores la importancia de conocer las señales de tráfico para evitar accidentes y sanciones económicas

La Guardia Civil vigila la actitud de los conductores

La Guardia Civil vigila la actitud de los conductores

Helena Ros

Helena Ros

Las señales de tráfico tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, los conductores deben conocer su significado aunque algunas de ellas son similares entre sí. En el caso de los estrechamientos de calzada hay dos señales que están relacionadas con la prioridad de pasas en estos tramos, pero muchos conductores desconocen su preferencia cuando se encuentra en estas situaciones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado su significado a los conductores, ya que no interpretarlas correctamente puede provocar accidentes de tráfico o sanciones económica por incumplir la normativa establecida.

Señales con flechas

Cuando llegas a una vía estrecha en muchas ocasiones los conductores no saben si cruzar o ceder el paso. Estas dudas tiene fácil solución, ya que los estrechamientos de calzada suelen estar señalizados. Además, tanto estas señales como otras, es habitual encontrarlo en los exámenes de conducir porque son claves en las carreteras.

R-5: ceder el paso

La señal R-5 indica al conductor que no tiene prioridad y, por lo tanto, debe ceder el paso a los vehículos que se aproximen en sentido contrario. Esta señal se reconoce fácilmente porque es una señal redonda blanca con el borde rojo y dos flechas enfrentadas, una negra y otra roja. Su función es evitar que dos vehículos accedan a la vez a un tramo estrecho en el que no caben ambos.

En el caso de que ya haya un vehículo atravesando el estrechamiento, lo que debe hacer el conductor es esperar a que complete su paso.

Señal R 5

Señal R 5 / Reglamento General de Circulación

R-6: prioridad de paso

Por otro lado, la señal R-6 indica justo lo contrario, es decir, el conductor sí tiene prioridad frente a los vehículos que circulan en sentido contrario. Se trata de una señal rectangular, con fondo azul, y muestra dos fechas opuestas (una blanca y otra roja).

Cuando el conductor detecte esta señal debe circular con preferencia, siempre extremando la precaución por si hay algún vehículo que circula en sentido contrario y no respeta la señalización.

Señal R 6

Señal R 6 / Reglamento General de Circulación

Sanciones por no respetar la prioridad

No respetar estas señales puede salir caro a los conductores. Ignorar la prioridad en un estrechamiento de la calzada se considera una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar los 200 euros y la pérdida de hasta 4 puntos del carné de conducir.

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La DGT insiste en la importancia de distinguir las señales tanto para evitar sanciones económicas como para garantizar tanto la propia seguridad como para el resto de usuarios que circulen por la vía.

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