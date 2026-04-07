La nueva borrasca pone en aviso a Canarias por olas de hasta cuatro metros en todas las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 21:00 horas de este martes, 7 de abril. La medida responde a la previsión de condiciones marítimas adversas, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales.

Esta decisión se adopta en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), que establece los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones.

Previsión de oleaje y condiciones del mar

Las previsiones apuntan a la llegada de mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar entre 3 y 4 metros de altura en todas las islas. Además, se esperan rachas de viento del norte o noroeste con fuerza 7, especialmente en la franja marítima entre La Gomera y Tenerife, donde las condiciones podrían ser más intensas.

El periodo del oleaje alcanzará su punto máximo durante la tarde-noche de este martes, con picos de hasta 17 segundos, lo que indica la presencia de olas largas y con mayor capacidad de impacto en la costa. A lo largo de la jornada del miércoles, se prevé una disminución progresiva de la intensidad del oleaje.

Mareas y evolución del episodio

El episodio coincide con un coeficiente de marea bajo, lo que puede influir en el comportamiento del mar en el litoral. Para los próximos días, los coeficientes previstos son de 37 el miércoles, 29 el jueves y 28 el viernes, lo que indica una tendencia descendente.

En cuanto a las pleamares, los horarios previstos son los siguientes:

Miércoles 8 de abril : 05:37 y 17:57 horas

: 05:37 y 17:57 horas Jueves 9 de abril : 06:35 y 19:05 horas

: 06:35 y 19:05 horas Viernes 10 de abril: 08:14 y 22:42 horas

Estos momentos son especialmente relevantes, ya que el nivel del mar es más alto y puede aumentar el riesgo en zonas costeras.

Recomendaciones ante la prealerta

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar la precaución en el litoral, especialmente en zonas expuestas al oleaje como paseos marítimos, diques y áreas rocosas. También se aconseja evitar actividades en el mar, como la pesca o los deportes acuáticos, durante el periodo de mayor intensidad.